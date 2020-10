Céline Dion signe pour son premier grand rôle au cinéma dans "Text to you" de Jim Strouse

La chanteuse aux 200 millions d’albums vendus à travers le monde, Céline Dion, fera ses premiers pas au cinéma dans un grand rôle. Le film choisi : "Text to you", de Jim Strouse, inspiré d'un roman de l’écrivaine allemande Sofie Cramer.

Après plus de quarante ans d'une carrière exclusivement dédiée à la chanson, Céline Dion fait le saut maintes fois reporté et se lance donc dans son premier projet sérieux de cinéma. Elle jouera dans le nouveau film de Jim Strouse, Text To You, d'après les informations du site Deadline, relayé par le tweet de la comédienne Priyanka Chopra qui se dit "tellement excitée de commencer ce film génial avec des gens incroyables ! Jim Strouse, Sam Heughan, Céline Dion".

Une romance, sur une musique... de Céline Dion

Remake du film allemand sorti en 2016, Sms Für Dich de Karoline Herfurth , ce long-métrage est le nouveau drame romantique de Strouse, connu pour avoir réalisé pour Netflix The Incredible Jessica James, sélectionné au Festival de Sundance en 2017. Text To You raconte l’histoire d’une jeune femme qui décide, après le décès de son fiancé, de continuer à envoyer des sms à ce dernier pour combler son absence douleureuse. Ces messages vont arriver sur le téléphone du nouveau propriétaire du numéro, un jeune homme au coeur brisé qui habite la même ville qu’elle. Une histoire d’amour naît alors entre les deux personnages, et la romance devrait être rythmée par la musique de Céline Dion.

La chanteuse aura un véritable rôle, mais ce ne sera pas l'un des deux premiers. Le duo sera interprété par les déjà stars Sam Heughan - Jamie Fraser dans la série Outlander -, et Priyanka Chopra - miss Monde 2000, à l'oeuvre dans Quantico.

La voix de "Titanic"

Ce n’est pourtant pas la première apparition de Céline Dion sur les écrans. En 1991, elle était une jeune fille maltraitée par sa mère dans la mini-série télévisée québécoise Des fleurs sur la neige de Jean Lepage. Et plus récemment elle faisait une brève apparition dans Sur la piste du Marsupilami d’Alain Chabat (2012) et jouait son propre rôle dans Opération Muppets, sorti sur Disney + en mars dernier.

Mais la Québécoise s’est principalement fait remarquer au cinéma pour ses chansons. The Beauty And The Beast est le morceau phare du Disney La Belle et la Bête et My Heart Will Go On est devenu l'hymne du succès mondial de James Cameron, Titanic.

Céline Dion fera aussi l’objet d’une comédie inspirée de sa vie, intitulée Aline. Réalisé et joué par Valérie Lemercier, le film devait sortir le 11 novembre mais sera finalement reporté à cause de la crise sanitaire, comme l’a annoncé l’actrice au Parisien, jeudi 29 octobre.