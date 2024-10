Présidentielle américaine 2024 : Bruce Springsteen chante pour Kamala Harris et attaque Trump lors d'un meeting de la candidate démocrate

La star américaine du rock Bruce Springsteen a ouvert jeudi soir 24 octobre un meeting de Kamala Harris à Clarkston, en Géorgie, avant que Barack Obama et la candidate ne prennent la parole. Voix de l'Amérique ouvrière et déclassée, Bruce Springsteen est l'une des nombreuses célébrités ralliées par les démocrates pour mobiliser les électeurs à moins de deux semaines d'une élection extrêmement serrée.

"Elle fait campagne pour être la 47e présidente des États-Unis. Donald Trump fait campagne pour être un tyran américain", a déclaré le Boss. Donald Trump "ne comprend pas ce pays, son histoire et ce que ça veut dire qu'être vraiment Américain", a encore déclaré la rock star, justement connue pour des tubes sur le rêve américain et ses failles, comme Born in the USA.

"Je veux un président qui vénère la Constitution, qui ne menace pas notre grande démocratie, mais qui veut la protéger, qui croit en l'État de droit et à la transition pacifique du pouvoir, qui se battra pour que les femmes puissent choisir, et qui veut créer une économie pour la classe moyenne, bénéfique à tous", a-t-il encore dit sur scène.

"Dans cette élection, il n'y a qu'une seule candidate qui croie en ces principes : Kamala Harris", a-t-il lancé à la foule. Il avait déjà chanté pour Barack Obama en 2008 et 2012 – les deux hommes sont proches. Bruce Springsteen a chanté jeudi soir à Clarkston ses chansons The Promised Land, Land of Hope and Dreams et Dancing in the Dark.

En attendant Beyoncé vendredi soir

Samedi 19 octobre c'était la rappeuse Lizzo qui a précédé Kamala Harris sur la scène d'un événement de campagne dans le Michigan. Elle a lancé au public : "L'Amérique est-elle prête à avoir sa première femme présidente ?" "C'est pas trop tôt!", a-t-elle répondu elle-même, en référence à son tube About Damn Time. Dans le Michigan, c'est Eminem qui a présenté sur scène mardi 22 octobre l'ancien président Barack Obama, en campagne pour Kamala Harris. L'ex-président démocrate a d'ailleurs charmé l'assistance en entonnant Lose Yourself, le tube du rappeur originaire de Detroit.

Vendredi soir 25 octobre la candidate démocrate sera en meeting à Houston et devrait, selon les informations du Washington Post, être rejointe sur scène par la superstar Beyoncé, soutien de poids, originaire de cette importante ville du Texas.