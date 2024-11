Présidentielle américaine 2024 : la musique country et son rôle dans l'élection

Dolly Parton, 75 ans, icône de la musique country, souvent caricaturée, objectivée, moquée, a tout pour représenter l'Amérique éternelle, blanche et patriote chère à Donald Trump, même si elle n'a jamais pris position formellement pour l'un ou l'autre des candidats. C'est une Amérique au sens traditionnel du terme qui s'affiche ici, une carrière longue comme le bras et des admirateurs un peu partout. Et justement, parmi ses admiratrices, une certaine Beyoncé, figure clivante et militante. La superstar s'affiche avec Kamala Harris, forte de son virage musical très remarqué cette année avec Cowboy Carter.

La Texane d'origine montre une fois de plus, outre son talent, que la country est aussi, depuis ses origines, travaillée par des artistes noirs. Mais son irruption dans le paysage ne s'est pas fait sans commentaires, négatifs souvent, malgré le succès immense de l'album. Au point qu'elle n'a même pas été nommée aux derniers Country Music Awards.

Et alors qu'elle apparaissait sur son album, Dolly Parton a défendu ce choix, affirmant que chacun devait rester dans son couloir. Définitivement, la country raconte en creux le fossé raciste qui s'est établi au cœur des Etats-Unis.

Jason Aldean, né en Géorgie il y a 47 ans, certainement pas le plus connu des chanteurs de country, jusqu'à ce single Try That In A Small Town où le chanteur évoque les cambriolages, les vols dans les supérettes, les drapeaux américains qui brûlent ou les agressions du quotidien. Jason Aldean se revendique d'une Amérique blanche, attachée à ses armes, patriote et fière de ses racines, une ne Amérique trumpiste.

Donald Trump s'affiche en meeting avec son champion Jason Aldean, aux côtés de Kid Rock ou Hulk Hogan. Le clip de son tube, désormais proche des 70 millions de vues sur YouTube, a été tourné devant le tribunal de Columbia, dans le Tennessee. Il y a 100 ans, Henry Choate, jeune Afro-Américain de 18 ans, y avait été lynché par la foule. La country raconte aussi les démons de l'Amérique.