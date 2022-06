Beyoncé annonce son retour avec "Renaissance", son premier album depuis 2016

C'est le retour de la Queen B. La chanteuse américaine Beyoncé a soulevé une immense émotion chez ses fans ce jeudi 16 juin en annonçant la sortie officielle de Renaissance, son nouvel album, pour le 29 juillet prochain.

C'est Tidal, le service de streaming détenu par JAY-Z, qui a annoncé le premier l'information sur les réseaux sociaux. Rien n'a filtré en revanche sur le contenu de l'album Renaissance, qui créé une attente énorme en raison de la popularité de Beyoncé et de l'attente longue de six ans depuis la sortie de Lemonade, son dernier album, qui date de 2016.

Beyoncé

RENAISSANCE

July 29 pic.twitter.com/ZenmtPQM9W — TIDAL (@TIDAL) June 16, 2022

Beyoncé n'était cependant pas restée inactive durant ces six années. En 2021, elle était notamment devenue l'artiste féminine la plus récompensée de l'histoire des Grammy Awards avec 28 statuettes en remportant le trophée de la meilleure vidéo musicale pour Brown Skin Girl et celui de la meilleure performance R&B pour Black Parade, un morceau qui fait écho à la mort de George Floyd et aux manifestations antiracistes de 2020.