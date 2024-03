"Act II Cowboy Carter" de Beyoncé dans les bacs le 29 mars : trois choses à savoir sur le premier opus country de Queen Bey

Beyoncé, la reine de la pop, débarque dans l'univers country avec Act II Cowboy Carter dont la sortie est prévue le 29 mars. En attendant, la chanteuse américaine a déjà donné plusieurs indices sur un album, dont les deux premiers extraits –Texas Hold'Em et 16 Carriages–, ont été diffusés le 11 février, à la mi-temps du Super Bowl, le plus grand rendez-vous sportif américain.

La production à venir de Beyoncé est déjà historique puisque l'un de ses deux extraits l'a propulsée, en quelques jours, au top du Hot Country Songs (lien en anglais) du magazine de référence américain Billboard. Avec Texas Hold'Em, l'artiste aux plus de 30 Grammys est devenue la première femme noire à réaliser cette prouesse.

"Je suis honorée d'être la première femme noire à être numéro un au classement Hot Country Songs", a-t-elle écrit sur le réseau social Instagram en remerciant ses fans. "J'espère que dans quelques années, la mention de la race d'un artiste, en ce qui concerne la diffusion de genres musicaux, n'aura plus lieu d'être".

"Ce n'est pas un album de country"

Le dernier opus de Beyoncé n'est absolument pas ce que l'on croit, selon elle. "Ce n'est pas un album de country. Ce n'est pas un album de Beyoncé. C'est l'Acte II Cowboy Carter et je suis fière de le partager avec vous tous !", a prévenu l'artiste américaine, toujours sur Instagram où l'on découvre également les visuels associés à son dernier opus.

"Je me suis concentrée sur cet album comme une continuation de Renaissance..." L'imagerie associée à ces disques s'inscrit également dans une continuité et laissait augurer, avec son univers cowboy, de ce que l'on découvre aujourd'hui. Le cheval de verre sur lequel trônait la pop star pour Renaissance a pris vie pour Cowboy Carter. Vêtue de blanc et arborant les couleurs du drapeau américain en bannière, qu'elle brandit également, Beyoncé est parfaitement raccord avec le pelage de son cheval.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce)

Un projet de longue date né d'une mauvaise expérience

"Cet album est le fruit de plus de cinq ans de travail", révèle-t-elle. "Il est né d'une expérience que j'ai vécue, il y a plusieurs années, au cours de laquelle je ne me suis pas sentie la bienvenue... et il était très clair que je ne l'étais pas. Mais cette expérience m'a poussé à me plonger dans l'histoire de la musique country et à étudier nos riches archives musicales".

Dans un secteur majoriatairement masculin et blanc, l'album de Beyoncé s'annonce comme un rééquilibrage parce qu'il vient rappeler que les Afro-Américains, avec leur banjo, sont à l'origine d'un genre musical dont ils ont été jusqu'ici exclus. Beyoncé le confirme elle-même. .

"Les critiques auxquelles j'ai dû faire face lorsque je me suis lancé dans ce genre m'ont forcé à dépasser les limites qui m'avaient été imposées. Act II est le résultat d'un défi que je me suis lancé à moi-même, et du temps que j'ai pris pour plier et mélanger les genres afin de créer ce corpus de travail", explique-t-elle encore.

Avec les compliments de la reine de la country, Dolly Parton

La star de la country Dolly Parton l'a chaudement félicitée pour sa performance à la tête du Hot Country Songs du magazine Billboard, dans un message où la chanteuse se disait impatiente d'écouter l'intégralité du futur album de Béyoncé. C'est aussi elle qui a encore annoncé que le dernier album de Beyoncé pourrait comprendre l'un de ses célèbres titres, Jolene. "Je crois qu'elle (l')a enregistré et je pense qu'il figurera probablement sur son album country, ce qui me réjouit beaucoup", a déclaré Dolly Parton au média américain Knox News, rapporte Variety (lien en anglais).