Beyoncé dévoile le single "Break my soul", premier titre de son prochain album "Renaissance"

La star américaine Beyoncé, l'une des chanteuses les plus influentes de ces vingt dernières années, sort le 29 juillet son très attendu septième album, "Renaissance", six ans après le précédent, "Lemonade".

Beyoncé revient dans les starting-blocks ce mardi 21 juin avec un nouveau single intitulé Break my soul. Ce nouveau titre de 4 minutes a un parfum de la musique électronique américaine des années 1980, à la croisée du hip-hop et de la house moderne. Il est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Queen B offre un avant-goût de son prochain album baptisé Renaissance qui s'annonce rétro-futuriste. L'album, très attendu par les fans de la chanteuse sortira le 29 juillet et proposera 16 titres. Sa sortie a été annoncée le 16 juin dernier, six ans après son précédent album Lemonade.

Son premier en solo, Dangerously in Love, était sorti en 2003, alors qu'elle faisait encore partie du groupe Destiny's Child. Entre les deux, Beyoncé est devenue l'une des artistes les plus influentes au monde, grâce à sa musique mélange de R'n'B, pop et hip-hop, et à une esthétique très travaillée.



Album très dansant

Dans le cadre de cette campagne marketing, l'édition britannique du magazine Vogue a également dévoilé jeudi la Une qu'elle consacrera à Beyoncé dans son édition de juillet, en kiosques le 21 juin. Les photos montrées par Vogue - Beyoncé dans des tenues glam et rétro-futuristes, sur des pistes de danse - présagent un album très dansant.



"Des voix aériennes se mêlent à des rythmiques implacables et en une fraction de seconde, je suis transporté dans les clubs de ma jeunesse", écrit Edward Enninful, le journaliste du Vogue britannique qui a rencontré Beyoncé dans sa maison de Los Angeles.



Beyoncé est mariée à un autre poids lourd de l'industrie musicale, le rappeur Jay-Z, père de ses trois enfants.