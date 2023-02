Avec "Chérie", Theo Lawrence assouvit ses envies de country

À l'entendre chanter, on ne se douterait pas un instant que Theo Lawrence est français. Et pourtant, ce jeune homme qui vient de sortir son troisième album, "Chérie", est bien originaire de la région parisienne et c'est à la country qu'il s'attaque ici avec bonheur.

À Nashville, Memphis ou Austin, c'est ainsi, comme sur Chérie, qu'on chante la country des origines. Sauf que là, c'est bien un jeune homme de pas même 30 ans qui rend hommage à cette musique, qu'il adore depuis l'enfance. Theo Lawrence, trois albums désormais, démontre qu'il sait chanter les racines des traditions américaines comme personne en France. La country a toujours été son but, enfin accessible après avoir fondé son propre label, Tomika Records. "Ce sont des choses que j'ai toujours voulu explorer, avoue-t-il. Maintenant ce sont mes propres décisions et c'est une première pour moi."

"Quand tu es jeune, que tu as moins la force d'exposer tes convictions musicales, tu dois toujours faire des compromis, il y a toujours plein de gens autour de toi qui vont te dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas à la mode." Theo Lawrence à franceinfo

Theo Lawrence maîtrise toutes les nuances de la country. Cela fait quelques années qu'il passe plusieurs mois par an à Austin, Texas, se produisant chaque soir dans les bars. C'est là-bas qu'il a enregistré ce nouvel album avec son groupe : "La musique qu'on veut faire, c'est comme si tu voulais faire un film inspiré des techniques de cinéma d'Hollywood à l'ancienne, et que tu voulais faire ça avec un caméscope, chez toi avec tes potes !" Le plus compliqué, certainement, étant de dépasser les clichés qui entourent la country, peu connue, moquée souvent en France. Pour Theo Lawrence, "il faudrait qu'il y ait des bons films ou des artistes qui remettent ça au goût du jour avec un emballage qui ne soit pas aussi effrayant".

"En France il y a beaucoup d'a priori sur la musique country, il y a un grand malentendu, à tort." Theo Lawrence à franceinfo

Et en attendant, on peut parfaitement écouter Theo Lawrence, l'Amérique dans le sang et dans la voix.

Theo Lawrence, Chérie (Tomika Records). Album disponible. En concert les 12, 13 et 14 avril à Paris, à la Boule Noire.