VIDEO. Les gardes de Buckingham Palace rendent hommage (en musique) à Aretha Franklin

La fanfare du palais a repris le célèbre titre "Respect" de la "reine de la soul".

Hommage inattendu pour la "reine de la soul". Samedi 1er septembre, la fanfare des gardes de Buckingham Palace a repris Respect d'Aretha Franklin devant la résidence officielle de la reine d'Angleterre. La famille royale a diffusé les images sur les réseaux sociaux.

Vendredi 31 août, stars de la musique, fans et anciens présidents ont rendu un long et vibrant hommage à la légendaire chanteuse américaine, se joignant à sa famille pour des funérailles majestueuses dans sa ville bien aimée de Detroit (Etats-Unis). La cérémonie a duré près de huit heures au Greater Grace Temple. L'occasion de célébrer, souvent en musique, la vie et l'héritage de la "reine de la soul", qui est décédée à 76 ans le 16 août, des suites d'un cancer du pancréas.