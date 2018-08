Mort d'Aretha Franklin : la Nasa donne à un astéroïde le nom de la "reine de la Soul"

Disparue jeudi 16 août à l'âge de 76 ans, Aretha Franklin restera dans les mémoires, mais aussi, un petit peu, dans le ciel. La Nasa a annoncé, quelques heures après sa mort jeudi, avoir nommé un astéroïde en hommage à l'étoile de la Soul.

We’re saddened by the loss of Aretha Franklin. Asteroid 249516 Aretha, found by our NEOWISE mission and named after the singer to commemorate the #QueenOfSoul, will keep orbiting beyond Mars. See more details: https://t.co/NlW4vkmKDq pic.twitter.com/yZ0E5ofSQT