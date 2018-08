Hommage à Aretha Franklin sur Hollywood boulevard : "Avec elle, c’est une part de l’âme de l’Amérique qui s’en va"

L'étoile de la chanteuse américaine sur Hollywood boulevard a rapidement été recouverte de fleurs et de mots d'hommage.

Dès l’annonce de sa mort, une nuée de caméras a pris position devant l’étoile d’Aretha Franklin sur Hollywood boulevard, à Los Angeles. Encadrés par la police, de nombreux touristes se pressent pour prendre une photo. Les fans de la chanteuse, comme Noah, sont arrivé très tôt. Avec une amie, il a déposé des fleurs, des photos et des pancartes sur le trottoir.

"En nous réveillant ce matin, quand on a appris qu’Aretha était décédée, on était dévastés. C’est la reine de la soul et avec elle, c’est aussi une part de l’âme de l’Amérique qui s’en va", raconte Noah. "Donc on voulait l’honorer, bien sûr, honorer sa musique, mais aussi son engagement, que ce soit en faveur du respect et des droits des femmes ou en faveur des droits civiques."

Sa musique était tellement géniale. Tout ce dont elle parlait, c’était d’être ensemble, unis, de s’aimerKatrina, fan d'Aretha Franklinà franceinfo

Un homme prend la parole devant les caméras, et un peu en retrait, Katrina déclame son amour pour celle qui l’inspire encore aujourd’hui pour écrire des scénarios. "Elle est comme une tante, vous savez. Cette tante super cool, avec laquelle vous pouvez vous asseoir, discuter pendant des heures et qui vous raconte des trucs de dingue". Une musique reprise en coeur par les fans au milieu des touristes.