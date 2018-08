Hommage à Aretha Franklin à Detroit : "Elle ne nous a jamais abandonnés"

L'émotion est très forte, devant l'église New Bethel Baptist Church où officiait le père d'Aretha Franklin. La chanteuse y venait au moins deux fois par an. Les membres de la communauté la considéraient comme "un membre de la famille".

Devant la New Bethel Baptist Church à Detroit aux États-Unis, des fleurs, de ballons, de petits mots écrits à la main s'accumulent. Une sono a joué toute la journée du jeudi 16 août du Aretha Franklin que les fans reprennent en chœur, en hommage à la chanteuse décédée dans l'après-midi.

James a mis son plus beau costume, un chapeau et porte comme un étendard à bout de bras son album préféré de la Queen of Soul. "Elle fait partie de ma vie depuis que je suis adolescent. J’ai toujours aimé Aretha et ça fait 60 ans que ça dure. Elle va me manquer. Elle va manquer à la musique mais ses albums resteront pour toujours."

Lashona est venue avec sa fille de 10 ans, Leslie, pour lui expliquer tout ce qu’Aretha Franklin avait représenté pour elle. "Elle était tout pour moi."

Quand j’ai eu des difficultés familiales, sa chanson "A rose is still a rose" a aidé à avancer. Ça m’a donné de la forceLashonaavec franceinfo

"Je l’aimais beaucoup et vous savez, tous les chanteurs connus originaires de Detroit sont partis. Mais elle, elle est restée ici, à la maison. Et je la respecte pour ça. R.E.S.P.E.C.T. Elle ne nous a jamais abandonnés", ajoute Lashona.

Une paroissienne munie de ses albums préférés d'Aretha Franklin devant l'église du père de la chanteuse décédée jeudi 16 août, la New Bethel Baptist Church à Detroit. (GREGORY PHILIPPS / FRANCEINFO)

C'est dans cette petite église de béton qu’officiait le père d’Aretha, le révérend C.L (Clarence LaVaughn) Franklin. Et c’est là, sur ces bancs, quand elle était enfant, qu’elle a appris à chanter. Aretha Franklin revenait au moins deux fois par an dans cette église, un peu comme un membre de la famille, disent Vanessa et Alicia : "Nous sommes des enfants de cette église. Elle est de la famille. C’est un peu comme si elle nous avait élevées."

Moi, à chaque fois qu’elle venait chanter ici, je me cachais quelque part pour l’écouter. C’était phénoménal, extraordinaire.Alicia, une paroissienneavec franceinfo

C'est sur les bancs de la New Betel Baptist Church de Detroit qu'Aretha Franklin a appris à chanter. (GREGORY PHILIPPS / FRANCEINFO)

Radia, qui elle aussi est chanteuse, se souvient des concerts de la sister soul dans cette église. "Je l’ai vue chanter deux fois ici, dans cette église. Le dimanche. Je suis venue, elle était là. Quand elle chante, on sent la présence de Dieu"

C’était comme si Dieu était là avec nousRadia, une chanteuse de soulavec franceinfo

En attendant les cérémonies à venir à la New Bethel Baptist Church, l’organiste répète et la musique qui résonne dans l’église rappelle un peu aussi la présence d’Aretha Franklin.