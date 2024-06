Angèle, Zaho de Sagazan et Pomme à l'affiche d'un concert en soutien aux populations de Gaza à La Cigale

Angèle et Zaho de Sagazan seront les têtes d'affiche d'un concert en soutien à la population de la bande de Gaza qui se tiendra le 1er juillet à La Cigale, à Paris, a indiqué sur son compte Instagram jeudi 20 juin le collectif Voices for Gaza qui organise cette "soirée caritative pour l'aide humanitaire à Gaza".

La soirée organisée par le collectif Voices for Gaza à La Cigale réunit également Barbara Pravi, Disiz, Pomme, Vincent Delerm, les humoristes Blanche Gardin, Aymeric Lompret et les actrices Béatrice Dalle, Sabrina Ouazani. La billetterie sera ouverte ce vendredi 21 juin à 10h et les recettes seront reversées à l'ONG britannique Medical Aid for Palestinians.

Le ministère de la Santé du gouvernement de la bande de Gaza, territoire dirigé par le Hamas, a annoncé jeudi un nouveau bilan de 37 431 morts depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien il y a plus de huit mois.

La guerre a éclaté le 7 octobre 2023, quand des commandos du Hamas ont mené une attaque dans le sud d'Israël qui a entraîné la mort de 1 194 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.