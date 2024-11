"Les gars, si ça se passe bien, et je l’espère, et on va tout faire pour, sachez que c'est un miracle." Après trois ans, le talk-show le plus regardé du Twitch français tire sa révérence. Pour cette dernière, Maxime Biaggi et Grimkujow avaient invité Éric et Ramzy devant plus de 12 000 personnes à l’Accor Arena de Bercy. Dans les coulisses pour le grand final de Zen.

Maxime Biaggi mentionne qu'il est difficile de quantifier l'ampleur de remplir Bercy en seulement 12 minutes. "Je pense qu'on va prendre la mesure de ça quand on va voir la salle", explique-t-il. Grimkujow ajoute qu'il voit la salle se remplir mais ne réalise toujours pas qu'ils seront sur scène dans exactement 1 heure et 26 minutes.

Les préparatifs intenses

Dans les coulisses, Maxime et Grimkujow expriment leur fatigue après les nombreuses répétitions. "On a répété depuis... Je sais même plus quelle heure là. On a tout enchaîné", dit Maxime. Grimkujow ajoute : "On a eu plusieurs mois quand même et du coup on s'est retrouvés dans la merde."

Cependant, ils reconnaissent que ce temps de préparation leur a permis d'être prêts. "On a eu plus de temps pour répéter... Ce qui veut dire aussi que si on se trompe...On est nul...", plaisante Maxime.

Éric et Ramzy, les invités de marque

Maxime et Grimkujow se disent ravis d'avoir Éric et Ramzy comme invités pour cette dernière. "Franchement, ouais. On est trop contents de les avoir. On a bossé plein de trucs avec eux", affirme Maxime.

Le duo explique avoir tout donné pour cette soirée. "On a essayé de faire le max, d'écrire vraiment. On a tout mis. C'est la dernière", dit Maxime. Grimkujow ajoute : "Ça fait plaisir de voir que les gens ont été autant au rendez-vous."

Dans un moment léger, Grimkujow plaisante : "My boy ! On est Éric et Ramzy. Mais sauf que toi, tu n’es pas arabe."

En fin de compte, le duo espère que le public appréciera ce spectacle final. "J'espère qu'ils vont kiffer et se dire : 'Ça valait le coup de prendre cette place pour vivre cette dernière' avec nous", déclare Maxime.