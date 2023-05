A Strasbourg, 1000 jeunes chantent en chœur pour célébrer les 70 ans du Parlement européen

Ils ont 12 ans et viennent des 27 pays de l’Union européenne pour donner tous ensemble un concert au Parlement européen de Strasbourg, en collaboration avec la Maîtrise de l'Opéra national du Rhin. A suivre en direct sur France 3 Grand Est ce mardi à 14h.

En voyant ces 1000 jeunes qui répètent pour la première fois tous ensemble, on se dit que la musique est la seule à pouvoir créer aussi vite une telle unité entre des adolescents de 12 ans, venus de 27 pays et parlant 24 langues différentes.

Un beau symbole pour fêter le 70e anniversaire du Parlement européen de Strasbourg, avec un grand concert qui a lieu ce mardi 30 mai de 14h à 16h, au sein de l'hémicycle. Sous la direction du chef de chœur Luciano Bibiloni, directeur artistique et musical de la Maîtrise de l'Opéra national du Rhin, ces jeunes choristes vont interpréter le célèbre hymne européen, Ode à la Joie de Beethoven mais aussi un canon de Mozart, dans les 24 langues de l'Union européenne. Deux compositeurs contemporains (et toujours vivants !) seront aussi à l’honneur : l’argentin Gerardo Di Giusto avec Vers le futur (extrait du Colibri) et le gallois Karl Jenkins avec Adiemus.

Cette performance, que les jeunes préparent depuis un an, sera diffusée en direct sur France 3 Grand Est à partir de 14h.

FTR

Reportage : France 3 Alsace - M. Heidmann / Y. Ledig / I. Hassid

Petit rappel historique : après la création en 1952 par six états de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Ceca), un Parlement européen voit le jour cinq ans plus tard, lors du Traité de Rome du 25 mars 1957. Cette Assemblée parlementaire européenne a un rôle consultatif. Sa première session a lieu en mars 1958 à Strasbourg mais ce n’est qu’en 1962 qu’elle deviendra officiellement le Parlement européen.

Programme d'échanges

Le concert du 30 mai fait partie du projet Ode à la joie, un programme d'échange entre jeunes Européens sur une période de deux ans. Cette année, 700 adolescents de 26 délégations viennent en Alsace pour participer à un échange scolaire avec 300 correspondants de collèges alsaciens. Tous proviennent de différents établissements secondaires et artistiques de l'Union européenne. En 2024, ce sera au tour des Alsaciens d'être accueillis dans chacun des 26 autres pays.

Un flash mob géant a été organisé sur le parvis du Zénith de Strasbourg, sur l'Hymne à la joie. (France 3 Alsace)

À la fois culturel et citoyen, ce projet vise à sensibiliser la jeunesse aux valeurs démocratiques et à l'ouverture à l'autre. A travers la musique et le chant, c’est aussi un moyen de renforcer les liens d’amitié et de fraternité entre les membres de l’Union européenne.