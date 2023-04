A Mantes-la-Jolie, de jeunes danseurs de hip-hop sélectionnés pour le championnat du monde se mobilisent pour financer leur voyage en Californie

Depuis leur sélection, ils sont sur un petit nuage. Ces 13 danseurs, âgés de 10 à 15 ans, ont réussi un véritable exploit. Mais cette success-story à un prix. 40 000 euros. Afin de vivre leur rêve, ils multiplient les démarches pour trouver de l’argent.

Le 18 février dernier, le groupe de danse de hip hop Start 2 Step Academy décroche le titre de vice-champion de France. Un sésame pour l’épreuve mondiale de la discipline qui se déroulera en août prochain à Los Angeles. Seul hic. Il faut financer le voyage : les billets d’avion, l’hébergement et les repas sur place. Une cagnotte a été lancée sur internet.

France 3 Ile-de-France : T.Watine / M.Mendy / C.Botella

Des surdoués du hip-hop

Pour ces franciliens, c’est encore les vacances de printemps. Mais les journées sont bien occupées. Chaque jour, ils prennent le chemin de la salle de danse de l’association Start 2 Step où ils s’entrainent pendant trois heures. Dans trois mois et demi, ils rencontreront les meilleurs danseurs de hip-hop du monde. Et ce n’est pas un hasard. Depuis un an, ces jeunes prodiges enchainent les concours et les victoires. "On n’aurait jamais imaginé faire un voyage à l’étranger, gagner une compétition", s’enthousiasme François Marna, l’un des chorégraphes et fondateurs de l’association Start 2 Step.

Spectacles et démarchages auprès des commerçants

"Ce qui fait notre force, c’est notre détermination et la passion qu’on a pour la danse" résume Rafaël, 13 ans. Si proche d’un concours mondial, leur détermination a quadruplé. Mais ils ont un défi de taille. Trouver 3000 euros par enfant pour partir. Alors, ce jour-là, ils font la tournée des commerces accompagnés par Cécile Avédikian, également chorégraphe et fondatrice de l’association. "On n’a pas de fédération donc pour récolter des dons, en plus des subventions qu’on va toucher de la commune et du département, on fait des spectacles et des démarchages auprès des commerçants" explique la jeune femme. La cagnotte mise en ligne a, pour l’heure, rapporté près de 3200 euros.