Culture : "Hallelujah", le tube mythique de Leonard Cohen

L'artiste canadien Leonard Cohen a composé Hallelujah dans les années 80, "gloire au Seigneur", en français. Des paroles tristes, “une chanson de solitude, où il pose toute cette douleur du monde, toute cette violence de la vie humaine devant le Seigneur” pour Pascal Bouaziz, auteur d’une biographie du chanteur. Leonard Cohen a écrit jusqu’à 80 couplets et multiplié les versions, qu’il couchait dans des petits carnets, que l’on retrouvait parfois dans le congélateur de sa maison. Il l’a enregistré en 1984, mais son producteur a refusé de le sortir. Le tube tombe donc dans l’oubli.

Un hymne à la vie

Dix ans plus tard, Jeff Buckley reprend le morceau. Le monde découvre la chanson. La chanson figure ensuite dans la BO du film Shrek, puis sera reprise à toutes les sauces. “Je considère cela comme ma petite vengeance, expliquait Leonard Cohen. Bien sûr, je suis ravi que ma chanson ait été reprise. Mais cela serait bien qu’on l’oublie un peu.” Hallelujah est devenue un mythe, et un hymne à la vie.

“Plus on vieillit, plus on est accro à quelques morceaux qui ont fondé notre vie. Hallelujah, ça en fait partie bien sûr”, commente de son côté le musicien Louis Bertignac.