Mort de Patrick Dupond : "C'était un fantaisiste, un créatif, un artiste extraordinaire", réagit une ancienne partenaire

"Il était très bienveillant, généreux et parfois trop même. Il était dans le don totalement de lui-même et sur scène aussi"', salue Monique Louidières qui a dansé avec Patrick Dupond, notamment sous la direction de chorégraphes américains.

"Je suis encore sous le coup de ce gros choc", réagit vendredi 5 mars sur franceinfo Monique Loudières, ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris, après la mort à 61 ans du célèbre danseur Patrick Dupond des suites d'une "maladie foudroyante" selon son entourage.

"On a beaucoup rigolé"

"J'ai tellement de beaux souvenirs avec lui. À l'opéra on a fait la première de Roméo et Juliette ensemble sous la direction de Rudolph Noureev. On a vécu des moments incroyables sur scène mais aussi dans les studios", se souvient Monique Loudières.

"C'était un artiste d'exception, un extraordinaire comédien, un extraordinaire danseur car il avait beaucoup de capacités corporelles". Monique Loudières à franceinfo

Patrick Dupond "était un fantaisiste, un créatif, poursuit son ancienne partenaire. Il était d'une grande générosité, on a beaucoup rigolé. C'était un artiste extraordinaire dans tous les sens du terme. On est allés à New York ensemble sous la direction d'Alvin Ailey [chorégraphe afro-américain de renom] dans sa compagnie, pour moi c'était ma première fois à New York. Il m'a fait visiter New York il m'avait offert la visite de la ville par hélicoptère".

"Il donnait la chance aux jeunes"

Le danseur étoile avait créé son groupe, rappelle Monique Loudières "et ses stars, dont je faisais partie, j'étais sa partenaire, il y avait les jeunes étoiles montantes, Manuel Legris, Sylvie Guillem, Fanny Gaida. Nous étions tous des amis et Patrick nous aidait à nous épanouir en tant qu'artiste parce qu'on était encore de jeunes solistes en devenir, salue la danseuse. Il donnait la chance aux jeunes, il avait un œil très averti. Il était très bienveillant. Il était généreux et parfois trop même. Il était dans le don totalement de lui-même et sur scène aussi".

Contre la maladie, Patrick Dupont "s'est battu comme un beau diable pour surmonter, estime Monique Loudières. et je pense qu'il a été au bout et avec toujours autant d'envie de partager même avec les équipes qui le soignaient".