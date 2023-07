Mort de Jane Birkin : quatre engagements politiques de l'artiste

L'icône franco-britannique laisse derrière elle une image d'artiste talentueuse, mais aussi de femme engagée sur plusieurs fronts, comme le droit à l'avortement ou l'accueil des sans-papiers.

La musique, le cinéma, la mode… Jane Birkin, morte dimanche 16 juillet à l'âge de 76 ans, laisse derrière elle un héritage considérable. Un legs artistique, mais pas uniquement. L'icône était aussi connue pour ses engagements politiques. Franceinfo revient sur quelques-uns des combats menés par la chanteuse et actrice jusque dans les dernières années de sa vie.

>> Mort de Jane Birkin : suivez les dernières réactions dans notre direct

1 La lutte pour les droits humains

L'artiste a mené un combat acharné contre la peine de mort. "Quand je suis arrivée en France et que j'ai rencontré Serge [Gainsbourg], il pensait que c'était très impopulaire d'aller marcher contre la peine de mort, comme je l'ai fait. J'étais avec [Robert] Badinter et tous les autres sur cette grande marche qui était historique", racontait Jane Birkin au micro de France Culture.

La star a aussi apporté son soutien aux défenseurs de la liberté d'expression, comme le souligne le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), Christophe Deloire, sur Twitter : "Grande tristesse. Jane Birkin était une amie de @RSF_inter. L'artiste s'est mobilisée avec nous pour les journalistes chinois et les reporters birmans."

Plus globalement, c'était pour la paix que Jane Birkin s'investissait. Elle a notamment manifesté pour soutenir Aung San Suu Kyi, opposante birmane et lauréate du prix Nobel de la paix, et a dénoncé la guerre en Syrie et son dirigeant, Bachar Al-Assad, en 2013.

2 Le soutien au droit à l'avortement

En 1972, Jane Birkin participe à une manifestation devant le tribunal de grande instance de Bobigny, pour soutenir quatre femmes jugées pour avoir aidé la lycéenne Marie-Claire Chevalier à avorter illégalement après avoir été victime de viol.

Jane Birkin lors de la manifestation de soutien devant le tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis), le 8 novembre 1972. (JOSEE LORENZO / INA / AFP)

Un engagement salué par Jacky Mamou, ancien président de Médecins du monde, auprès de franceinfo. "Quand il s'agissait de défendre les populations civiles et les droits des femmes, en particulier le droit à l'avortement, elle était là", se souvient-il, évoquant une femme "très empathique avec les gens", "très engagée" et "très respectée".

3 L'accueil des sans-papiers

La chanteuse a manifesté à plusieurs reprises pour l'accueil des exilés. "Je me suis mobilisée tout au long de l'année aux côtés des sans-papiers, à l'appel de Josiane Balasko, qui fait un travail formidable. Je suis très engagée dans la vie citoyenne", disait-elle en 2010 dans une interview à L'Humanité. Jane Birkin avait notamment protesté contre la politique du gouvernement cette année-là. Elle n'avait pas hésité à scander, sous les fenêtres du ministère de l'Immigration, une chanson écrite par Serge Gainsbourg.

"J'ai été privilégiée par l'accueil que j'ai eu en France et c'est pour cela que j'aimerais bien convaincre des personnes que tout est dans l'accueil, expliquait-elle auprès de France Culture. J'ai été accueillie peut-être parce que j'étais jolie et anglaise et c'est infiniment plus facile que si je venais d'Afrique du Nord."

4 La protection de la nature

Ces dernières années, l'artiste a pris position pour le respect des animaux et de la planète. En 2015, Jane Birkin avait demandé à Hermès de "débaptiser le 'Birkin Croco', jusqu'à ce que de meilleures pratiques répondant aux normes internationales puissent être mises en place pour la fabrication de ce sac", un des plus chers au monde. Elle dénonçait notamment des "pratiques cruelles réservées aux crocodiles au cours de leur abattage".

Plus récemment, l'actrice avait signé une tribune dans Le Monde appelant le gouvernement à mener une politique plus ambitieuse dans sa lutte pour le climat.