VIDEO. France Gall, une carrière lumineuse ponctuée de drames

La chanteuse France Gall est morte à l'âge de 70 ans, dimanche 7 janvier. Figure majeure de la chanson française, elle laisse un immense répertoire, après une vie traversée par des bonheurs immenses et des douleurs infinies. Elle sort son premier disque à 16 ans, Ne sois pas si bête, avec un succès immédiat. Son père, Robert Gall, et Serge Gainsbourg lui écrivent ses premières chansons. Elle remporte même l'Eurovision pour le Luxembourg, en 1965, avec Poupée de cire, poupée de son.

Une rencontre idyllique avec Michel Berger

Puis elle rencontre Michel Berger, qui lui écrit Ma déclaration en 1974. Ils enchaînent ensemble les tubes, de Ça balance pas mal à Paris à Il jouait du piano debout, en passant par Résiste. Mais elle doit affronter la mort de son mari en 1992, puis celle de sa fille cinq ans plus tard, victime de la mucoviscidose. Ces dernières années, France Gall s'était retirée de la scène et passait également beaucoup de temps dans sa maison au Sénégal. Elle avait récemment coécrit la comédie musicale Résiste, en 2015. Ses fans se souviendront longtemps d'une femme lumineuse et profondément humaine.