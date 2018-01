Pour le chanteur Hugues Aufray, "France Gall était une résistante"

Le chanteur Hugues Aufray a réagi sur franceinfo, dimanche 7 janvier, à la mort de France Gall à l'âge de 70 ans. "C'est une fille qui était musicienne naturelle, se souvient Hugues Aufray. C'est incontestable. Elle chantait extrêmement juste, ce qui est la moindre des choses pour un chanteur, mais ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde."

Elle avait ce qu'on appelle une mise en place naturelle, le sens du rythme, la mise en place des mots Hugues Aufray

"Ma fille, poursuit-il, qui était danseuse et qui l'a accompagnée sur scène, me disait qu'elle était très douée pour le rythme, et qu'elle se débrouillait très bien quand elle dansait. Elle était tout à fait naturelle, sans artifices."

Touché par Cézanne peint et Résiste

Hugues Aufray a été particulièrement touché par deux chansons de France Gall. D'abord"Cézanne peint", qu’il "trouvait magnifiquement interprétée" avec un "arrangement superbe", ensuite "Résiste" qu’Hugues Aufray aurait "aimé écrire" et "chanter". "C'est une chanson qui me touche beaucoup parce que je crois que la vie ne nous épargne pas, quand on voit un enfant qui disparaît comme cela. Pour moi, France, c'est un enfant".

Pour Hugues Aufray : "Cette chanson (Résiste) est formidable dans un monde où tout le monde a tendance à baisser les bras devant la cruauté et la violence. France Gall était une résistante ".