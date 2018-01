Françoise Hardy : "J'étais fan de France Gall, j'allais à tous ses spectacles"

"Grande fan" de l’artiste disparue, la chanteuse Françoise Hardy a réagi lundi à la mort de France Gall survenue dimanche. France Gall lors d'un concert en 1988 en Allemagne (J?RG SCHMITT / DPA)

"J'étais très fan" de France Gall, a réagi lundi 8 janvier sur franceinfo la chanteuse Françoise Hardy. Toutes les deux étaient de la même génération et avaient des liens puisque que l'album Message personnel de Françoise Hardy, sorti fin 1973 et qui est l'un des disques phares de l'histoire de la chanson française, avait été en partie écrit et entièrement produit et réalisé par Michel Berger.

J'allais à tous ses spectacles et j'achetais tous ses disques à partir de Michel BergerFrançoise Hardy

Ce qui caractérise France Gall, "c'est le goût sûr et infaillible qu'elle a toujours eu en allant vers des personnes qui lui amenaient des chansons de grande qualité, a commenté Françoise Hardy. "C'était une grande interprète qui avait un phrasé très rythmique, tout à fait adapté à celui de Michel Berger. Elle était l'interprète rêvée pour lui".

France Gall n'était "pas trop dans le style yéyé, elle était plus vers des choses françaises, plus sophistiquées et de plus grande qualité", a ajouté Françoise Hardy.