"C'était une maman énergique pour tout le monde" : le metteur en scène de la comédie musicale "Résiste" rend hommage à France Gall

"C'était réellement une passionnée, une femme d'énergie, une femme qui avait une énergie dingue, une pépite d'énergie qui n'est plus là aujourd'hui", réagit dimanche 7 janvier sur franceinfo Ladislas Chollat, le metteur en scène de Résiste, suite au décès de France Gall. Cette comédie musicale a été lancée en 2015, autour des tubes du couple que la chanteuse formait avec Michel Berger.

"C'était quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait, et en même temps c'était quelqu'un qui savait écouter et modifier son opinion", ajoute Ladislas Chollat. "Je l'ai vue faire travailler et retravailler ses chansons, dans l'esprit de Michel Berger. Même si elle-même ne voulait plus chanter, elle expliquait comment chanter ses chansons, le sens de ses chansons", décrit le metteur en scène.

"C'était une maman énergique pour tout le monde"

D'ailleurs, "c'était une maman énergique pour tout le monde. Elle a été incroyablement présente sur les dates. Elle venait saluer à la fin de quasiment chaque spectacle. Tant qu'elle a pu le faire, elle était là, elle était avec nous tous, explique Ladislas Chollat. Elle avait participé aux auditions. C'était un vrai projet qui lui tenait à cœur. Elle a été présente de bout en bout. On était fascinés, impressionnés", déclare-t-il.

"C'était une artiste qui était tellement vivante, passionnée, énergique, vivante, conclut Ladislas Chollat. C'est quelqu'un qui part alors qu'elle était tellement dans la vie, dans ses envies."