VIDEO. En 2007, "Envoyé spécial" avait suivi Charles Aznavour pendant six mois

En 2007, Charles Aznavour avait ouvert sa maison et les coulisses de sa tournée mondiale à "Envoyé spécial", qui l'avait suivi pendant six mois. Le chanteur se dévoilait et revenait, entre autres, sur sa carrière, sa vie privée et la disparition de son fils.