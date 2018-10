Un hommage national sera rendu à Charles Aznavour vendredi aux Invalides

Un hommage national était réclamé par des parlementaires.

Un hommage national à Charles Aznavour aura bien lieu, annonce l'Elysée à franceinfo, mardi 2 octobre au soir. Il avait été réclamé par des responsables politiques dès l'annonce de la mort du chanteur, dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 94 ans. La cérémonie se tiendra vendredi matin aux Invalides, à Paris.

Les fans du monde entier, d'Hollywood Boulevard à Erevan, en passant par Beyrouth, ont pleuré mardi la disparition de Charles Aznavour. Outre-Atlantique, où on le qualifiait de "Sinatra français", Liza Minelli a salué la mémoire d'un "mentor, ami et amour", tandis que Lenny Kravitz a évoqué un "gentleman". Le Washington Post et le New York Times ont rendu hommage dans leurs pages au "French Balladeer" et au formidable "crooner" qu'était Aznavour .

L'autopsie a confirmé que la cause de la mort de l'artiste, retrouvé allongé dans la baignoire de sa salle de bain lundi à la mi-journée, était naturelle. La mort du chanteur est consécutive à un "oedème aigu pulmonaire", a annoncé le parquet de Tarascon (Bouches-du-Rhône) dans un communiqué.