"Tout en moi n’est qu’amour de toi" : l'un des fils de Charles Aznavour évoque son deuil dans une longue lettre

La missive, adressée à son père, est publiée sur le site internet de "Paris Match".

"Tout est pareil et différent." Dans un long texte émouvant, publié mercredi 3 octobre sur le site internet de Paris Match, Mischa Aznavour s'adresse à son père, Charles Aznavour, mort le 1er octobre d'une défaillance cardiaque survenue après un œdème pulmonaire.

Le cinquième des six enfants Aznavour évoque sa difficulté à accepter la mort de son père – "tout semble irréel", "je ne réalise pas" – surtout compte tenu de la célébrité de celui-ci. "Des gens parlent de toi, de ce que tu as été, de ce que tu as réalisé. J’entends des pleurs, de la tristesse. Et moi, au milieu de ces maux, je suis comme un étranger."

"Des mots d’amour, certes, on s’en est peu dit, pudeur oblige, mais combien t’en ai-je écrit ! Dès mon plus jeune âge jusqu’à l’âge adulte, des lettres et des missives, d’amour filial", assure aussi le fils du chanteur, âgé de 47 ans. "Si les larmes ne jaillissent pas de la source de mon cœur, c’est que tu es pour toujours auprès de moi", écrit-il aussi, avant de conclure : "Tout en moi n’est qu’amour de toi. Et l’amour ne meurt jamais."