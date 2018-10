Si vous obtenez 17/20 à ce quiz sur Charles Aznavour, vous êtes en haut de l'affiche

Dire qu'au début de sa carrière, Charles Aznavour était raillé pour son physique et sa voix. Des décennies plus tard, celui qui s'est éteint à l'âge de 94 ans dans la nuit du dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre est unanimement et mondialement salué pour son immense carrière. Avec des titres comme La Bohème, Emmenez-moi ou encore La Mamma, il s'est fait une place au panthéon des artistes français.

Mort de Charles Aznavour : les hommages continuent d'affluer

L'homme aux 50 albums studio, qui a chanté en anglais, en allemand, en espagnol ou encore en russe laisse derrière lui une œuvre colossale et plus d'un millier de chansons. Vous pensez tout savoir sur "le grand Charles", comme l'ont rebaptisé certaines unes de presse mardi 2 octobre ? Vous pensez connaître les artistes qu'il a inspirés ? Faites ce test où seuls les plus formidables d'entre vous pourront obtenir une bonne note.