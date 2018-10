La carrière de Charles Aznavour résumée en cinq chiffres

Ambassadeur de la chanson française dans le monde entier, l'artiste a laissé un immense héritage musical.

Le géant de la chanson française Charles Aznavour n'est plus. L'artiste s'est éteint à l'âge de 94 ans, lundi 1er octobre, au terme d'une carrière immense couronnée dans le monde entier. Franceinfo revient en chiffres sur quelques faits marquants de son immense parcours.

Près de 80 années de carrière

Charles Aznavour s'est lancé dans la chanson en duo avec Pierre Roche au début des années 1940. En 1946, il rencontre Charles Trenet et Edith Piaf, qui le surnomme "le génie con" et l'oblige à se faire refaire le nez. Après des débuts difficiles, il connaît le succès avec Sur ma vie (1954) et des passages à la célèbre salle de concert parisienne L'Olympia. Il ne quittera plus jamais la scène.

Charles Aznavour (à droite) pose aux côté d'Edith Piaf, en 1950 à Paris. (- / AFP)

Des concerts dans 110 pays

"Je suis le premier Français dans le monde, c'est déjà beaucoup. J'ai chanté dans 110 pays. Certains même ont disparu depuis", confiait Charles Aznavour au JDD, non sans humour. Le chanteur était populaire dans le monde entier, depuis ses premiers succès au Maroc dans les années 1950 jusqu'au Japon, pays de son dernier concert.

180 millions "d'enregistrements"

La fondation Aznavour évoque "plus de 180 millions d'enregistrements" sur son site, mais il est difficile de connaître avec précision le nombre de disques que le chanteur a réellement vendus dans le monde. Difficile encore de connaître le nombre exact de disques vendus en France, puisque l'artiste n'était pas "membre Sacem", fait savoir la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique à franceinfo. Aucun organisme officiel ne peut donc certifier le nombre d'albums vendus en France, même si le chiffre de 15 millions est parfois évoqué.

Huit langues

Une quarantaine d'albums de Charles Aznavour ont été enregistrés en huit langues étrangères : français, anglais, italien, espagnol, allemand, arménien, napolitain et russe, selon ce site qui recense les enregistrements du chanteur. Voici par exemple une version allemande de She, son tube classé numéro un au Royaume-Uni.

80 films et téléfilms

Admiré pour ses chansons, Charles Aznavour a également tourné dans de nombreux films. Il a notamment tourné avec François Truffaut pour Tirez sur le pianiste en 1960, année de sortie de Je m'voyais déjà, l'une de ses plus fameuses chansons. Il participe également au film Le Tambour, de Volker Schlöndorff (1979) et apparaît au générique des Fantômes du chapelier de Claude Chabrol (1982).