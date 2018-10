EN IMAGES. "Formidable", "un géant"... Charles Aznavour en une de tous les journaux français

Les unes des journaux français mais aussi à l'étranger rendent hommage à Charles Aznavour, au lendemain de la mort de l'artiste à 94 ans.

"Le dernier des géants", "For me, formidable", "Immense", "Hier encore"... L'ensemble des quotidiens français est consacré à Charles Aznavour, au lendemain de sa mort, lundi 1er octobre. Parmi les plus marquantes, celle en noir et blanc de Libération représentant l'artiste, en costume, avec une expression de surprise et un titre hommage à une de ses chansons "Hier encore". Celle de L'Humanité, également en noir et blanc, retient l'attention : sur scène, les yeux fermés, les bras fermés, "Le Grand Charles" communie avec le public. Le Figaro joue aussi la carte de la scène avec ce titre qui fait référence à un de ses titres-phares, "For me, Formidable".

L'Equipe y va de son hommage pour accompagner la rencontre de Ligue des champions Lyon-Chakthior Donetsk avec le titre "Emmenez-nous" en référence au tube Emmenez-moi du chanteur. Franceinfo a rassemblé 21 unes particulièrement marquantes.