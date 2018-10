Charles Aznavour, un héros pour l'Arménie

En décembre 1988, l'Arménie est frappée par un très violent tremblement de terre. Il y a plus de 30 000 morts. Au milieu des ruines, Charles Aznavour peine à contenir sa douleur. Ce drame le bouleverse et devient le porte-drapeau de la solidarité, coordonne les dons et distribue des jouets aux orphelins. Pour sa deuxième patrie, la star a mobilisé ses amis chanteurs pour interpréter Pour toi Arménie, qu'il a écrite.

Ambassadeur

Fils d'Arméniens, Charles Aznavour est né en 1924 à paris. Ses parents ont fui leur pays après le génocide de 1915 qui fit 1,5 million de morts. Une tragédie qu'il dénoncera tout au long de sa vie et dont il fera la chanson Ils sont tombés. Nommé par l'Unesco ambassadeur permanent de l'Arménie, Charles Aznavour occupe une place à part dans sa terre de cœur. Une statue en son honneur a déjà été érigée et une foule immense lui avait rendu hommage lors d'un concert en 2006 à Erevan.