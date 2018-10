"C'était quelqu'un de vrai dans ses chansons" : les Arméniens de France pleurent la mort de Charles Aznavour

Charles Aznavour est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 94 ans. L'artiste, d'origine arménienne, était particulièrement aimé chez les Français originaires de ce pays.

Eugénie et Alice se connaissent depuis plus de 50 ans, et partagent le même amour pour Charles Aznavour. "J'ai une photo de lui, raconte Alice. Mon fils a été le voir en concert à l'Olympia, en 1997. Moi, j'ai été voir son premier concert. Il faisait la première partie de Jean-Marc Thibault et Roger Pierre. C'était une catastrophe, j'en ai pleuré. Il avait un style nouveau, et les gens n'étaient pas habitués à ça."

"Tout ce qui était arménien était sacré pour nous"

Fans de la première heure, elle et ses amies ont vu un maximum de concerts. "C'était quelqu'un de vrai dans ses chansons. Et puis, il est Arménien. Donc il y a un 'plus', on va dire" raconte Alice. "Il a tellement une belle voix, les paroles sont magnifiques".

Nos parents ont fui le génocide. Ils sont arrivés en France. Tout ce qui était arménien était sacré pour nousEugénieà franceinfo

Sa chanson préférée ? "'Désormais', qui raconte l'histoire d'un couple qui se sépare. Quand mon fils était bébé, il fallait que l'on joue le disque de cette chanson sans arrêt, sinon il pleurait."

"C'était quelqu'un de précieux"

Alice l'a aussi croisé par hasard. "Nous sommes allées en vacances à Saint-Tropez avec ma soeur et deux autres amies, et il était là avec un ami. Ils regardaient une jolie décapotable rouge. Il nous a fait la bise, on s'est présentées. Il était content."

Est-ce que c'était un bel homme ? "Non! Mais je le préfère vieux !" Pour Eugénie, "il avait une personnalité, par rapport à sa voix, à ce qu'il exprimait. C'était vraiment quelqu'un de précieux."

Les deux amies lui rendront hommage en allumant peut-être une bougie à l'église.