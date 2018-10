APPEL A TEMOIGNAGES. Racontez-nous vos souvenirs de Charles Aznavour et de ses chansons

En plus de 70 ans de carrière, il avait conquis des millions de fans à travers le monde. Si vous en faisiez partie, expliquez-nous laquelle de ses plus de mille chansons vous a séduits, émus ou a accompagné un moment important de votre vie.

Charles Aznavour est mort, lundi 1er octobre, à l'âge de 94 ans, dans sa maison des Alpilles (Bouches-du-Rhône) et il était sans doute l'un des rares chanteurs français dont la mort pouvait provoquer la même émotion que celle de Johnny Hallyday. Il laisse derrière lui des millions de fans, en France et dans le monde entier, conquis au fil d'une carrière de plus de 70 ans émaillée de plus de 1 000 chansons.

De La Bohème à Comme ils disent, ses titres les plus célèbres touchaient la corde sensible de son public, dont beaucoup ont été accompagnés toute leur vie par sa musique. Que vous l'adoriez ou non, vous avez sans doute un souvenir lié à Charles Aznavour : la découverte de son œuvre, un moment important de votre vie où il a été la bande son ou simplement un de ses morceaux qui vous rappelle un souvenir heureux ou douloureux.

Quel est votre souvenir de Charles Aznavour ? Que représentait-il pour vous ? Comment vous a-t-il marqué ? Laquelle de ses chansons a laissé une trace indélébile dans votre mémoire et vous suit encore aujourd'hui ?

