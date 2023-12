Chaque jour, vingt avions-cargos remplis de vêtements de la fast fashion arrivent en Europe. Soit 700 000 tonnes. Une aberration pour l’ONG suisse Public Eye qui alerte sur la “mode avion”.

Shein, Zara, Bershka sont des marques qui produisent très régulièrement de nouvelles collections. “Actuellement, on est à peu près à 52 saisons par an dans la fast fashion. Et l'ultra fast fashion, c'est tous les jours” décrit Audrey Millet, historienne de la mode. D’après la dernière étude de la fondation britannique Ellen MacArthur, la production textile dans le monde a été multipliée par deux entre 2000 et 2015, et elle devrait continuer à doubler d'ici 2030. Pour disposer le plus rapidement possible de ces nouveaux vêtements produits, les entreprises de la fast fashion ont recours à des transports aériens.

“On pourrait même dire que la loi encourage ces vols”

“Ils volent car ils veulent avoir un mode de production super flexible, où dès qu'ils voient qu'il y a une certaine demande, ils peuvent avoir le produit super rapidement dans leurs magasins” commente David Hachfeld, expert en textile pour l’ONG suisse Public Eye. Une collection met 6 semaines à arriver par la mer, 3 semaines en train et seulement 5 jours par les airs. Si l’avion est favorisé par les entreprises de la fast fashion, c’est parce qu’il n’y a “pas de législation”. “On pourrait même dire que la loi encourage ces vols quand on regarde les subventions pour les aéroports mais aussi parce que le kérosène, donc le carburant de ces avions-cargos, n'est pas taxé” déclare David Hachfeld.