Quatre livres pour mieux comprendre la mode durable et les démarches écologiques du secteur

Chaque année, 200 tonnes de déchets textiles sont produites en France par l'industrie de la mode, soit une empreinte carbone estimée à 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au vu de l'urgence climatique, le secteur de la mode doit se transformer, la production et la consommation doivent être repensées.

Mais pour avoir une vision critique et la faire évoluer, dans un premier temps, il est primordial de s'informer. Voici une sélection non exhaustive de quatre ouvrages pour comprendre ce qui se passe et tenter, chacun à sa mesure, d'agir.

"75 créateurs pour une mode durable"

En 75 portraits et entretiens, ce livre propose un panorama de créateurs qui s'engagent pour le mieux faire. Mieux produire avec de nouvelles temporalités, de nouvelles techniques ou de nouvelles matières, mais aussi mieux valoriser déchets, pièces vintage et savoir-faire traditionnels, tout en gardant la recherche stylistique et la création vivantes. Militants, convaincus de leur responsabilité dans un monde aux ressources menacées, les designers réunis dans cet ouvrage – Marine Serre, Kevin Germanier, Jeanne Friot, Duran Lantink, Arthur Avellano mais aussi beaucoup de créateurs moins connus comme Ester Manas, Emma Bruschi – affirment la force de la mode face aux défis de notre époque, tant environnementaux qu'économiques et sociaux. Enthousiasmant.

"75 créateurs pour une mode durable" de Céline Perruche et Anne-Laure Griveau. Éditions de La Martinière. 36,50 euros.

"Mode durable"

Si le prêt-à-porter crée de nombreux emplois, c'est aussi le quatrième secteur le plus destructeur du vivant, car la chaîne de valeur de la fast-fashion pèse lourd. Alors comment passer d'une industrie qui pille les ressources à une mode respectueuse de la planète et des droits humains ? Comment influencer le comportement des consommateurs, les pratiques des entreprises et les responsabiliser ? Cet ouvrage vraiment très complet apporte un éclairage sur le modèle de mode durable en pleine structuration, les enjeux du secteur, les freins, les défis à relever et les perspectives. Il est enrichi par le regard de chercheurs et le témoignage de professionnels. Éducatif.

"Mode durable" de Sihem Dekhili, Valérie Guillard et Mohammed Akli Achabou, Édition Pearson. 22,99 euros.

"Les 101 mots de la responsabilité sociale des entreprises à l'usage de tous"

Les 101 mots de la responsabilité sociétale des entreprises est un ouvrage destiné à démystifier et clarifier les concepts. Cet abécédaire sans chiffre, schéma ou graphique, propose les mots de ceux ou celles qui ont été touchés de près ou de loin par le sujet. L'ouvrage veut redonner du sens à ces mots et ces concepts dont la signification a parfois été détournée. C'est un témoignage via des experts engagés et conscients de l'urgence d'agir, qui suggèrent des pistes dans les nombreux domaines. Un peu ardu, mais beaucoup de témoignages !

"Les 101 mots de la responsabilité sociale des entreprises à l'usage de tous". Collectif sous la direction de Fabrice Bonnifet, collège des directeurs du développement durable. Collection 101 mots. 12,90 euros.

"Je répare mes vêtements"

Ce livre explique comment lutter contre le gaspillage vestimentaire de façon créative en mettant en valeur des techniques traditionnelles de couture sans machine : l'appliqué et ses variantes, le patchwork, la broderie, le sashiko, le reprisage, le raccommodage et le rapiéçage. Si ces deux dernières actions étaient tombées en désuétude, voire ringardisées, la réparation est devenue une pratique artistique autant qu'un acte écologique. Des pas à pas clairs et des explications détaillées agrémentées de photos ou de vidéos illustrent le petit livre. Des considérations sur la mode jetable, des points historiques et des conseils pour entretenir, laver et stocker ses vêtements complètent l'ouvrage. Un appel à la créativité personnelle.

"Je répare mes vêtements. Raccommodage visible et créatif. Simple et sans machine" d'Émilie Pouillot-Ferrand. Collection Facile & bio. Édition Terre vivante. 15 euros.