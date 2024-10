Pour tout savoir sur Naomi Campbell, Madame Grès ou... le pyjama : six livres de mode à ne pas rater

La Paris Fashion Week – où 106 maisons ont présenté leur prêt-à-porter féminin printemps-été 2025 – a tiré sa révérence début octobre, mais si la mode vous passionne, prolongez le plaisir avec cette sélection de livres non exhaustive.

1 "Naomi, in fashion"

L'ouvrage Naomi, in fashion a été publié pour l'exposition du Victoria & Albert Museum de Londres qui se tient au musée jusqu'au 6 avril 2025. Après près de quatre décennies dans l'industrie de la mode, son travail, tant sur les podiums qu'en dehors, fait encore les gros titres. S'ouvrant sur un entretien réalisé par Tim Blanks, ce livre présente vingt-cinq tenues de sa carrière sélectionnées et commentées par cette top model créative, énergique et emblématique. Il explore l'étendue de son travail de mannequin, muse à la fois des créateurs de légende comme Lagerfeld, Alaïa, Versace, Chanel ou McQueen, et de talents en devenir, notamment africains, comme Marianne Fassler et Kenneth Ize. Une véritable rétrospective, illustrée par les photographies de Steven Meisel, Peter Lindbergh, Paolo Roversi, Ellen von Unwerth, Patrick Demarchelier, Arthur Elgort, Karim Sadli ou Mike Jansson. Plaisir des yeux !

"Naomi, in fashion". Éditions Rizzoli New York. 60 euros.

Couverture du livre "Naomi, in fashion" aux éditions Rizzoli New York. (STEVEN MEISEL)

2 "Madame Grès couture Paris"

Découvrez Madame Grès, une des plus grandes créatrices de mode française du XXe siècle. Pionnière du minimalisme sophistiqué, du respect du corps féminin et de sa mise en valeur, elle a marqué la haute couture et en constitue une référence, malgré son succès plus discret que celui de ses contemporaines Gabrielle Chanel ou Jeanne Lanvin. Féministes, ses créations permettent la liberté de mouvement du corps, complexes et délicates, elles évoquent la statuaire antique. Renommée pour son drapé caractéristique, sa maîtrise parfaite du pli et ses robes asymétriques, elle continue, encore aujourd'hui, d'inspirer des créateurs à l'exemple de Mossi. À découvrir, des clichés – pris lors des expositions La couture à l'œuvre au musée Bourdelle de Paris en 2011 et The Art of Draping organisé par le SCAD Fash Museum d'Atlanta (États-Unis) en 2023 –, des photographies d'archives et des dessins originaux auxquels les textes d'Olivier Saillard apportent un regard d'expert. Une référence d'élégance intemporelle.

"Madame Grès couture Paris". Textes d'Olivier Saillard et Anne Graire. Éditions Rizzoli New York. 60 euros.

Couverture du livre "Madame Grès couture Paris". Textes d’Olivier Saillard et Anne Graire. Éditions Rizzoli New York. (EDITIONS RIZZOLI NEW YORK)

3 "Iconiques"

Des années après leur création, certaines pièces continuent d'incarner l'élégance et le style. Sur elles, le passage du temps et les modes successives n'ont aucune prise. Découvrez dix-huit icônes du style ainsi que leurs créateurs, dix-huit indémodables au chic éternel : le borsalino, la marinière, le carré Hermès, le trench, le 2,55 de Chanel, la petite robe noire, le jean, le stiletto, le tailleur Chanel... La genèse de chaque pièce, ses reprises, ses variations sont expliquées et magnifiquement illustrées. Ce qui est à la mode ne se démode pas forcément !

"Iconiques" de Federico Rocca. Édition Larousse. 34,95 euros.

"Iconiques" de Federico Rocca. Édition Larousse. (EDITION LAROUSSE)

4 "Dico mode & styles"

À la fois lexique de la mode et guide de tous les styles, ce livre est un indispensable pour les passionnés de mode. Huit chapitres retracent l'histoire de la mode, les relations symbiotiques entre musique, danse et styles, les styles liés à la culture et à la contre-culture, les styles issus des malles de déguisements – et qui constituent un moi idéalisé ou fantasmé – ou encore la mode non-genrée. Ce dictionnaire examine un large éventail de looks, étudie leurs racines dans l'histoire et la culture et montre comment ils s'organisent et se combinent. Gorecore, hygge, beatnik, athleisure et body conscious n'auront plus de secret pour vous !

"Dico mode & styles. Le guide non genré sur les styles et leur signification" d'Hannah Kane. Édition Marabout. 35 euros.

Couverture du livre "Dico mode & styles" d'Hannah Kane. Édition Marabout. (MARABOUT)

5 "Petites histoires de nos vêtements"

Ce livre est une exploration de notre dressing : de l'anorak au voile, en passant par les sneakers et la petite robe noire, l'auteur d'Histoire des modes et du vêtement revisite nos armoires et tiroirs et nous entraîne jusqu'à l'Antiquité. Où l'on découvre que l'ancêtre de notre sweat à capuche fut interdit par Charles VI, avant d'être adopté cinq siècles plus tard par la communauté hip-hop new-yorkaise qui le baptise "hoodie" ; que le slip kangourou n'est pas né dans les années 1940, mais existait déjà au Moyen-Âge ; ou qu'il a fallu attendre les années 1960 pour que les femmes puissent porter sans heurts un pantalon dans la rue. Un abécédaire savoureux et drôle.

"Petites histoires de nos vêtements" de Denis Bruna. Éditions Textuel. 25 euros.

"Petites histoires de nos vêtements" de Denis Bruna. Éditions Textuel. (EDITIONS TEXTUEL)

6 "Le Pyjama. Une histoire entre nuit et jour"

À l'occasion de son 40e anniversaire, la marque française Arthur – expert du vêtement d'intérieur et du sous-vêtement masculin – retrace l'histoire du pyjama et du caleçon à travers un livre deux en un : Le Caleçon, les dessous de l'histoire, et Le Pyjama, une histoire entre nuit et jour. Recherches historiques, archives publicitaires, références cinématographiques, c'est un voyage à travers les siècles où l'on découvre, par exemple, que le pyjama a transcendé les frontières de la chambre à coucher pour conquérir les soirées mondaines et les tapis rouges. De son côté, le caleçon a même été à l'honneur d'une chanson – qui pourrait oublier celle du Bon roi Dagobert – mais a-t-il gagné la bataille engagée avec le slip ? À chacun son camp.



"Le Caleçon, les dessous de l'histoire" et "Le Pyjama, une histoire entre nuit et jour". Éditions Porte-plumes. 35 euros.