Un défilé hommage au couturier Pierre Cardin, le 28 janvier, au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget

Après le décès du pionnier du prêt-à-porter Pierre Cardin - à 98 ans le 29 décembre 2020 - son neveu Rodrigo Basilicati Cardin avait annoncé en mars 2021 de nouveaux projets pour la maison, tout en s'engageant à respecter l'héritage mode du fondateur.

Parmi ceux-ci un premier défilé hommage, qui devait avoir lieu le 29 décembre 2021, un an exactement après le décès du couturier. Finalement reporté au 28 janvier 2022 - juste après la fin de la semaine parisienne de la haute couture printemps-été 2022 -, il se tiendra au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget.

Pierre Cardin faisait depuis longtemps et très librement de longs défilés à son rythme (et sans tenir compte du calendrier de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode). Il est fort probable que celui du 28 janvier prochain soit de cette trempe : le lieu choisi permettant un show spectaculaire et une inspiration futuriste.

Collection Pierre Cardin Evolution, 2022 (LUCA_SIVIERO)

Découvrir les derniers modèles du couturier

Lors de cet évènement seront présentés les derniers modèles inédits dessinés par le couturier. Ils seront suivis de la nouvelle collection du studio de création Pierre Cardin.

Ce défilé voulu et orchestré par Rodrigo Basilicati-Cardin, aujourd’hui à la tête du groupe, qui poursuit le style et les codes qui ont fait le succès de la maison, sera "pour honorer son souvenir, un an après sa mort". L'idée n'étant pas de faire une rétrospective mais de présenter des créations "qui soient toujours reconnaissables" avait-il affirmé en mars 2021.

Collection Pierre Cardin Evolution, 2022 (LUCA_SIVIERO)

"Je vais penser à sa manière mais en me projetant vers la jeunesse"

"Je vais penser à sa manière mais en me projetant vers la jeunesse" avait expliqué en mars 2021 Rodrigo Basilicati-Cardin qui avait alors émis le souhait pour la maison de couture d'apporter une touche de renouvellement à la création. Expliquant alors qu'il y avait en stock plus de 30 000 vêtements réalisés depuis plus de 50 ans dont Pierre Cardin ne s'était jamais séparé et qu'il les regardait pour mieux les connaître, s'en inspirer en évitant de les copier. "On peut continuer la ligne Pierre Cardin sans copier, en respectant son style. Son style est très clair : Pierre disait toujours, en parlant de ses créations, qu'il faut que ce vêtement, cet objet on puisse le regarder une seconde et que l'on puisse le reconnaître immédiatement et s'en souvenir. Pour lui, il fallait avoir une ou deux idées, mais pas plus".

Le prêt-à-porter et la couture seront signés par le studio maison, tout en visant un public plus jeune, les 30-40 ans.