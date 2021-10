Olivier Rousteing, le directeur artistique de Balmain, révèle avoir été gravement brûlé au visage dans un accident domestique il y a un an

"Je me sens enfin prêt à partager ça. Je le cache depuis trop longtemps et il est temps que vous le sachiez" c'est par un post Instagram qu'Olivier Rousteing, le directeur artistique de Balmain, a révélé avoir été victime d'un grave accident domestique il y a un an.

Olivier Rousteing, un des designers de mode les plus adulés de la planète, propulsé à 25 ans à la direction artistique de la maison de couture parisienne Balmain, a révélé ce samedi 9 octobre dans un post Instagram avoir été grièvement brûlé lors de l'explosion de sa cheminée, il y a tout juste un an.

"J'ai tout fait pour cacher cette histoire au plus grand nombre"

"Il y a exactement un an, la cheminée à l'intérieur de ma maison a explosé. Je me suis réveillé le lendemain matin à l'hôpital Saint Louis de Paris. Le personnel talentueux de ce célèbre hôpital, qui traitait un nombre incroyable de cas de COVID en même temps, a pris un soin incroyable de moi. Je ne pourrai jamais assez les remercier. J'ai tout fait pour cacher cette histoire au plus grand nombre et essayer de garder le secret avec mes équipes et mes amis trop longtemps" explique-t-il sur ce post Instagram avec une photo impressionnante où il est couvert de bandages.

Depuis qu'il a commencé à superviser les collections de la maison en 2011, alors qu’il n’avait que 25 ans, Olivier Rousteing nous a plutôt habitué à se dévoiler. Ainsi dans le document Wonder Boy, il se met à nu et tente de percer le mystère de ses origines puisqu'il est né sous X.

Alors pourquoi un an plus tard révéler cet accident ?

"J'ai tout fait pour cacher cette histoire au plus grand nombre et essayer de garder le secret avec mes équipes et mes amis trop longtemps. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment pourquoi j'avais si honte, peut-être cette obsession de la perfection pour laquelle la mode est connue et mes propres insécurités…" explique Olivier Rousteing