Elizabeth II : la reine dit non à la fourrure

La reine Elizabeth II se distingue par son style vestimentaire toujours impeccable. Depuis des années, les défenseurs des animaux s'insurgent contre les fourrures de la souveraine, toque en renard ou manteau en léopard. Angela Kelly, la styliste royale, vient d'annoncer dans un livre tout juste sorti en libraire que la reine porterait désormais de la fausse fourrure. Un détail qui fait la une des journaux outre-Manche. Les associations de défense des animaux voient en cette décision un exemple à suivre.

Les bonnets à poil d'ours de la garde britannique

"On peut espérer que ça influencera les consommateurs, d'autres personnalités. Ça permet vraiment de montrer une démarche qui s'inscrit dans une époque où on ne veut plus porter de matière issue de l'exploitation animale", explique Anissa Putois, membre de l'association Peta. Enfin, les défenseurs des animaux veulent désormais s'attaquer aux bonnets à poil d'ours noir de la garde britannique .