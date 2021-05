Line Renaud fait don de 40 tenues de scène au Centre national du costume de Moulins

La meneuse de revue et chanteuse la plus célèbre de France, Line Renaud, fait don au Centre national du costume de scène de Moulins d’une quarantaine de pièces de son vestiaire, costumes de scène mais aussi accessoires et vêtements personnels.

Meneuse de revue, chanteuse, comédienne... Line Renaud a commencé sa carrière il y a 77 ans et a enchaîné les spectacles pendant de longues années en France et aux Etats-Unis. Mise à l'honneur dans une exposition du Centre national du costume de scène de Moulins en 2016, elle a décidé de lui faire don de quarante tenues de spectacle. Des acquisitions qui viennent compléter le fonds music-hall du musée. La date d'une potentielle exposition n'a pas encore été communiquée.

Des costumes de scène portés à Vegas ou à Paris

A l’occasion de l’exposition "Déshabillez-moi !" en 2016, quatre costumes de Line Renaud avaient déjà été présentés. A la suite de ce prêt, l’actrice et ancienne meneuse de revue a décidé de faire don de plusieurs pièces qu’elle a portées à différentes occasions, lors de ses shows à Las Vegas ou à Paris. "C’est pour moi une grande émotion de donner au Centre national du costume de scène ces tenues qui me rappellent tant de souvenirs heureux. Je les ai longtemps gardées avec moi mais en venant au CNCS voir leurs expositions et tous les costumes si bien mis en valeur et magnifiquement sauvegardés, il m’a paru important de confier les miens à cette institution dont le savoir-faire est rassurant." raconte l'artiste dans un communiqué.

40 pièces ont été sélectionnées par le CNCS et rejoignent ainsi les collections du musée composées de 10 000 costumes de théâtre. Ce don de Line Renaud vient compléter les précédentes acquisitions de grands interprètes de la chanson comme Dalida, Jacqueline François ou Alain Bashung.

Des pièces de José Vinas, Pierre Cardin ou Christian Dior

Les costumes sélectionnés retracent la carrière de l’artiste française à travers quelques-uns de ses rôles célèbres dans le music-hall. "40 costumes marquent ainsi son immense carrière de meneuse de Revues au Casino de Paris ou au Dunes de Las Vegas, d’actrice de théâtre jusqu’aux marches du palais du Festival de Cannes… témoignages rares et magnifiques de sa très grande popularité dans le cœur des français !" se réjouit Delphine Pinasa, directrice du CNCS.

Jupe et cape pailletées de José Vinas portées par Line Renaud, lors du final à Las Vegas, 1968. (COLLECTION LINE RENAUD / FLORENT GIFFARD / CNCS)

Le CNCS a ainsi la chance d’accueillir les tenues portées par l’artiste lors de la revue Plaisirs (1959-1963, reprise Las Vegas 1964-1966), du Dean Martin Show (1966), du Las Vegas show (1974) ou encore dans les pièces de théâtre Folle Amanda (1981) et Pleins feux (1991). Des costumes signés de grands noms de la scène, tels que José de Zamora, Lucien Bertaux, José Vinas, Vicaire, Donald Cardwell…

Line Renaud, robe et coiffe de José Vinas portées pour la revue Plaisirs, Casino de Paris, 1959-1963. (CNCS / FLORENT GIFFARD)

L’autre pan de la collection illustre quant à lui le vestiaire personnel de l’artiste qu’elle porte à la ville lors des événements publics comme les 75 ans de Loulou Gasté au Paradis Latin en 1983, le 61e Festival de Cannes en 2008 auxquels elle participe en tant qu’invitée ou en tant que vice-présidente du Sidaction avec la tenue portée au Gala du Sidaction en 2011. Des pièces griffées complètent cette garde-robe de couturiers par ailleurs déjà présents dans la collection du CNCS, Pierre Cardin, Carven, Christian Dior, Christian Lacroix.