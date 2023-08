Le pull en laine rouge orné de moutons porté par Diana Spencer, en 1981, aux enchères chez Sotheby's

Le pull-over de laine rouge avec des moutons blancs et un noir, porté par Diana Spencer, en 1981, peu après ses fiançailles avec le prince Charles, va être mis en vente, a annoncé la maison d'enchères Sotheby's.

Le pull fait partie des lots proposés aux enchères consacrées aux icônes de la mode organisées sur internet par Sotheby's à New York entre le 31 août et le 14 septembre. Le lainage assez enfantin baptisé Black sheep (mouton noir) est estimé entre 52 300 et 91 600 dollars. Il a été créé par les stylistes Sally Muir et Joanna Osborne, qui avaient fondé trois ans plus tôt leur marque Warm and Wonderful.

Quelques semaines après que Diana avait été photographiée portant ce pull, elles avaient reçu un courrier du palais de Buckingham expliquant que la future princesse de Galles l'avait abîmé et souhaitait savoir s'il leur était possible de le réparer ou de le remplacer. Elles ont confectionné un nouvel exemplaire pour lequel elles ont reçu une lettre de remerciement de la part du secrétaire particulier de la jeune femme. En 1983, Diana, désormais princesse de Galles, l'avait de nouveau enfilé en l'associant notamment à un élégant jean blanc.

L'influence de Diana sur la culture populaire

Près de quarante ans plus tard, le responsable de la marque Rowing Blazers, Jack Carlson, a proposé un partenariat aux deux stylistes d'origine et déposé un brevet pour le dessin afin de pouvoir le reproduire pour sa propre ligne. La réaction des consommateurs a été "extraordinaire", selon Sotheby's, qui y voit l'illustration de l'immortalité du goût de Diana et de son influence sur la culture populaire.

Quand au premier pull abîmé de Diana, il n'avait pas été réparé et expédié à quelqu'un d'autre comme les stylistes le pensaient. En mars 2023, Joanna Osborne l'a retrouvé dans une boîte en cherchant un vieux patron dans son grenier. "Après un examen approfondi de l'état, des dégâts sur la manche et moult comparaisons avec les photographies de 1981, Sotheby's a confirmé qu'il s'agissait du pull original porté par la princesse Diana il y a plus de 40 ans", a assuré la maison d'enchères.