La mannequin "grande taille" Tess Holliday pose en une de "Cosmopolitan"

"Je suis une Cosmo Girl ! Je n'arrive pas à croire que j'écris ces mots." La mannequin "grande taille" Tess Holliday a annoncé, jeudi 30 août, avoir été choisie pour poser en une de l'édition britannique du magazine Cosmopolitan. L'Américaine figurera sur la couverture du numéro d'octobre, précise le HuffPost. "Si j'avais vu un corps comme le mien sur ce magazine quand j'étais plus jeune, cela aurait changé ma vie. J'espère que cela fait le même effet à certaines d'entre vous", s'est félicitée la jeune femme sur Instagram.

Plusieurs internautes ont salué la une du magazine. "Si en grandissant j'avais vu des femmes grande taille me ressemblant dans les magazines, il ne m'aurait pas fallu plus de 25 ans pour aimer mon corps. Merci Tess Holliday", a ainsi écrit une utilisatrice de Twitter.

Yesssss! If I had seen plus women like me on magazines growing up, it wouldn't have taken 25+ years to love my body. Thank you @Tess_Holliday https://t.co/0LBo5i4m7Z