L'icône américaine Iris Apfel, "starlette gériatrique" de la mode, est morte à 102 ans

Iris Apfel, icône excentrique de la mode à New York est morte vendredi 1er mars à 102 ans, a annoncé son compte officiel sur Instagram. L'auto-proclamée "starlette gériatrique" du Queens avait récemment signé une collection pour H&M, après de multiples collaborations, avec notamment Citroën, Magnum, Happy Socks, MAC. Forme de consécration, elle avait aussi inspiré une poupée Barbie à son image.

Comptant 2,9 millions d'abonnés sur Instagram, la centenaire assistait encore aux présentations des grands couturiers, et défilait avec son immense sourire carmin dans sa chaise roulante. Née en 1921 dans une famille juive du Queens à New York, Iris Apfel a étudié l'histoire de l'art. Pendant des décennies, elle a amassé une collection de vêtements des plus grands couturiers du 20e siècle, qui remplissent deux étages de son appartement de Park Avenue.

En 2005, le musée Met de New York avait consacré une rétrospective à cette garde-robe. Pour ses fameux bijoux, elle racontait se fournir aussi bien chez Tiffany's que dans les bazars de Harlem. "Un jour, on m'a dit : 'Tu n'es pas jolie et tu ne le seras jamais. Mais ce n'est pas grave. Tu as quelque chose de bien plus important : tu as du style"", avait-elle coutume de raconter.