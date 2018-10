Gilberto Benetton, l'un des fondateurs de la marque de vêtements du même nom, est mort à l'âge de 77 ans

Avec ses frères et sœur, il avait fondé l'entreprise en 1965 à Ponzano Veneto, un village du nord-est de la péninsule, d'abord en l'axant sur la maille.

Gilberto Benetton, l'un des fondateurs de la marque de vêtements du même nom, est décédé lundi 22 octobre au soir "à son domicile de Trévise" (nord-est de l'Italie) à l'âge de 77 ans, des suites d'une maladie, a annoncé le groupe italien. "Il a été assisté dans ses derniers moments par sa femme Lalla, ses filles Barbara et Sabrina et son gendre Ermanno". Son décès suit de trois mois celui de son frère plus jeune, Carlo, mort en juillet à l'âge de 74 ans.

Gilberto, avec ses frères Luciano et Carlo, et sa sœur Giuliana, avait fondé l'entreprise en 1965 à Ponzano Veneto, un village du nord-est de la péninsule, d'abord en l'axant sur la maille. L'idée était venue de Luciano, l'aîné de la fratrie, et rapidement, les petits pulls doux en laine déclinés en de multiples couleurs avaient séduit les foules.

Le succès des "United Colors of Benetton" était ensuite allé grandissant, jusqu'à devenir planétaire entre 1982 et 2000 avec les campagnes publicitaires chocs du photographe Oliviero Toscani, comme celle qui montrait une femme noire donnant le sein à un enfant blanc. Plus récemment, la marque avait fait polémique en diffusant en Italie des publicités où elle montre des migrants en plein sauvetage.