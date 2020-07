Semaine de la mode de Milan et coronavirus: Dolce & Gabbana a présenté l'un des deux seuls défilés physiques

A Milan, cette année, la Semaine de la mode est principalement virtuelle pour cause de coronavirus. Dolce & Gabbana a organisé l'un des deux seuls rendez-vous en chair et en os.

Le duo sicilien Dolce & Gabbana a présenté mercredi sa collection masculine en bleu, blanc et noir, dans un esprit très côte amalfitaine, lors d'un des deux seuls défilés physiques de la Semaine de la mode milanaise.



Art, design et mode: la collection masculine printemps-été 2021 de D&G est un "hommage au génie italien qui s'est manifesté dans l'hôtel Parco dei Principi de Sorrente (sud) dessiné par Gio Ponti en 1960", a expliqué la maison italienne.

Un défilé non masqué devant des invités masqués

Cent trois mannequins ont défilé dans les jardins du campus universitaire de l'hôpital Humanitas, dont D&G soutient financièrement l'institut de recherche, engagé dans la lutte contre le Covid-19.



Epidémie de coronavirus oblige, les 260 invités portaient tous un masque et ont dû se plier au nettoyage des mains au gel désinfectant et à la prise de la température. Les mannequins ont défilé eux sans masque, mais Domenico Dolce et Stefano Gabbana en arboraient un lorsqu'ils sont venus saluer le public.



Volumes surdimensionnés, union de différents matériaux, chevauchements et juxtapositions, leur collection masculine printemps-été 2021, déclinée y compris en maillots et sorties de bain, se veut une sorte d'"architecture en couture". La rencontre entre modernité et néoclassicisme, avec dessins géométriques et linéaires, en est le fil conducteur.



Une création de Dolce & Gabbana au défilé printemps-été 2021 lors de la Semaine de la mode de Milan, le 15 juillet 2020. (CELINE CORNU / AFP)

Avec ce défilé, D&G effectue son retour dans le calendrier officiel

Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont effectué avec ce défilé leur retour dans la Camera nazionale della moda (Chambre de la mode italienne) et dans le calendrier officiel. Ils en étaient sortis en 1998 - en raison de divergences avec la direction de l'époque - tout en défilant pendant les Fashion weeks milanaises.



C'est "un grand retour, qui renforce notre secteur et notre association", à "un moment difficile pour la mode", a récemment commenté le président de la Camera della Moda, Carlo Capasa. "Aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'être unis pour sauvegarder notre industrie unique au monde".

Milan a donné mardi le coup d'envoi de sa première Semaine de la mode virtuelle pour cause de coronavirus, avec néanmoins deux rendez-vous en chair et en os, D&G et Etro. Une quarantaine de maisons ont répondu à l'appel, pour cette Fashion week "phygitale". Jeudi, les fashionistas pourront notamment découvrir les collections de Tod's et Dsquared2, tandis que le bal sera clos vendredi par Gucci, Ermenegildo Zegna et Missoni.