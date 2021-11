Baptisé "Virgil était là", le dernier show du créateur Virgil Abloh pour Louis Vuitton sera présenté à Miami mardi

Star des millenials et roi du streetwear du luxe, le designer américain Virgil Abloh, créateur des collections homme de la maison Louis Vuitton, est décédé le 28 novembre.

La dernière collection de Virgil Abloh, directeur artistique homme de la maison française Louis Vuitton, sera présentée mardi 30 novembre à Miami, selon les souhaits du créateur américain décédé dimanche 28 novembre d'un cancer à l'âge de 41 ans. La maladie qu'il combattait depuis deux ans n'avait pas été rendue publique.

"À la douce mémoire de Virgil Abloh, Louis Vuitton rend hommage à la vie et à l'héritage d'un génie créatif avec une présentation de sa collection printemps-été 2022 à Miami le 30 novembre", à 17H30 locales (22H30 GMT), annonce le groupe français sur ses réseaux sociaux. Dans un teaser mis en ligne sur Instagram pour ce show baptisé "Virgil était là", on voit un adolescent noir qui roule à vélo avant de s'accrocher à une montgolfière portant un logo LV.

Sa collection automne-hiver 2021-22 : une performance anti-raciste

Sa collection automne-hiver 2021-22 pour Louis Vuitton, dévoilée dans le cadre de la Fashion Week virtuelle à Paris en janvier 2021, l'avait été sous forme d'une performance anti-raciste et anti-homophobe menée par des rappeurs américains.

La vidéo du défilé était inspirée par Un étranger dans le village, documentaire consacré à l'écrivain noir et homosexuel américain James Baldwin, qui raconte son arrivée dans les années 1950 dans un village suisse parmi les blancs qui découvrent un être différent. Virgil Abloh s'était interrogé sur la manière dont les stéréotypes et les uniformes liés aux professions et aux modes de vie façonnent la personnalité, s'efforçant de changer ces idées préconçues.

"La mode est un outil de la mise en forme de ces identités (...) De façon inconsciente, nous faisons confiance à une silhouette en costume et nous nous méfions en voyant le contour d'un sweat-shirt à capuche", pouvait-on lire dans les notes qui accompagnaient la collection.

"Il a ouvert la voie aux générations futures"

Fils d'immigrés ghanéens et premier grand créateur noir reconnu sur la scène de la mode, engagé pour l'affirmation des cultures afro-américaines, Virgil Abloh avait décroché en 2018 l'un des postes les plus enviés du secteur de la mode et du luxe, au sein de la griffe fleuron de LVMH, numéro un mondial du luxe.

"Virgil n'était pas seulement un ami, un grand collaborateur, un génie créatif, un visionnaire et un perturbateur, mais aussi l'un des meilleurs communicateurs culturels de notre époque. Il a ouvert la voie aux générations futures", souligne Michael Burke, PDG de Louis Vuitton sur le compte Instagram du groupe.

"Il était un éternel optimiste qui croyait que tout était possible. Dans ce même esprit, chez Louis Vuitton, nous continuerons fièrement à célébrer son héritage avec un dernier show à Miami, selon ses souhaits", conclut-il.

Des réactions émues à travers le monde

Ami et collaborateur de Virgil Abloh, le rappeur et designer américain Kanye West lui a rendu hommage sur son site Sunday Service par un écran noir barré d'un message en "souvenir affectueux de Virgil Abloh".

Kim Jones, chez Dior Homme et Fendy (et prédécesseur de Virgil Abloh chez Vuitton) a rendu hommage sur Instagram à "l'une des personnes les plus gentilles que vous pouviez rencontrer".

"Virgil Abloh était un créateur de mode visionnaire. Animé par une très grande créativité, il a renouvelé les codes de la mode, fondé une maison à l’incroyable succès et apporté tout son talent et son sens aigu de l’innovation à Louis Vuitton. Mais c’était surtout un homme exceptionnel par son humanité, son ouverture aux autres, sa générosité de cœur et sa volonté de briser les barrières" a déclaré Ralph Toledano, Président de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

"Il nous manquera profondément bien que sa vision perdurera à travers les sentiers qu'il a tracés tout au long de sa carrière", a réagi la maison Gucci (groupe Kering). "Virgil Abloh était l'essence de la créativité moderne", a estimé Alexandre Arnault, vice-président de Tiffany, sur Instagram. Sur Instagram, le rappeur canadien Drake lui a témoigné de son "amour pour l'éternité, mon frère". "Ton travail en tant qu'humain et ton travail en tant qu'être spirituel vivront éternellement", a ajouté l'artiste américain Pharrell Williams. "Rest in Power" ("Repose dans la force), a twitté l'acteur Omar Sy.