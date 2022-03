Paris Fashion Week : avec sa mode upcyclée, la jeune pousse Benjamin Benmoyal bien ancrée dans son époque

La Paris Fashion Week féminine automne-hiver 2022-23 accueille 95 maisons et de plus en plus de jeunes pousses débordantes d'idées comme le créateur Benjamin Benmoyal. Retour sur sa collection présentée le 1er mars 2022

La Paris Fashion Week féminine pour l'automne-hiver 2022-23 - qui se déroule du 28 février au 5 mars - présente des griffes établies mais aussi une nouvelle génération de créateurs, toujours plus nombreuse. Ces jeunes labels, parfois inconnus du public et en recherche de reconnaissance, optent le plus souvent pour une présentation à la place d'un défilé. C'est l'option choisie par Benjamin Benmoyal qui dévoilait le 1er mars 2022 sa collection.

Outre sa présence dans le calendrier de la Fédération de la haute couture et de la mode depuis 2021, le créateur a aussi rejoint l'année dernière, Sphères. Initiatives marques émergentes. Ce showroom apporte son soutien (financiers et expertises) à de jeunes marques sélectionnées pour leur créativité et leur potentiel de développement à l'international. Benjamin Benmoyal comme six autres créateurs - Mossi, Chenpeng, Chistoph Rumpf, Germanier, Kenneth Ize et Lecourt Mansion -, y présentent leurs créations, jusqu'au 8 mars 2022.

Tisser des bandes magnétiques VHS et audio

Après un diplôme à la Central Saint Martins de Londres où il a remporté le Grand Prix Scholarship de LVMH, le créateur franco-israélien Benjamin Benmoyal poursuit son apprentissage dans les ateliers des maisons Alexander McQueen et Hermès.

À 30 ans, il fonde sa marque éponyme en 2020 où l’éco-responsabilité et l’expérimentation sont au centre de son travail. Ex-commando parachutiste de l’armée de Terre, il voulait retranscrire le désir de recouvrer la naïveté perdue durant son service militaire. Il créé alors un tissu tissé à partir de bandes magnétiques de vieilles VHS et audio, rendues inutiles par l'ère numérique. Il industrialise cette technique et collecte des milliers de bandes magnétiques grâce à l'aide d'associations de recyclage ainsi qu'en collectant les stocks morts d'usines fermées dans les années 2000.

Au départ, le créateur a puisé dans son stock personnel de cassettes VHS et audio de son enfance pour réaliser ces premières pièces.

S'inspirer du vestiaire marocain

Le créateur réinterprète les volumes et drapés des tenues traditionnelles marocaines comme il nous l'explique lors de la présentation de sa collection automne-hiver 2022-23 dans une salle baignée d'une lumière bleue, au sous-sol du Palais de Tokyo.

Il affectionne toujours l'utilisation de bandes magnétiques de cassettes pour réaliser ses tissages qui se déclinent ici en longs manteaux aux épaules structurées, en tailleurs auxquels se mêlent des caftans aux tissus rayés. La silhouette garde une attitude décontractée mais j'ai "introduit le tailleur en gardant un esprit relax et confortable du vestiaire marocain, nous explique-t-il dans la vidéo ci-dessus. Je m'inspire des drapés des habits traditionnels marocains pour les formes et les rayures ainsi que de la culture berbère", ajoute-t-'il.

Collection Benjamin Benmoyal automne-hiver 2022-23 présentée à la Paris Fashion Week le 1er mars 2022 (Raquel San Nicolas)

Outre les tissus cassettes, le créateur a introduit, cette saison, des tissus en laine

upcyclée provenant des deadstock de LVMH, certifiés Responsible Wool Standard et la marque a cessée d’utiliser du plastique : les boutons sont fabriqués à partir de caséine de lait ou de coquilles Saint-Jacques.

Ces derniers mois ont été riches en collaborations, notamment avec La Redoute avec qui Benjamin Benmoyal signe une collection capsule pour le printemps-été 2022 qui sortira le 16 mars 2022.