Le défilé géant, Vogue World Paris, lancera la semaine de la haute couture et célébrera les Jeux olympiques, le 23 juin prochain

Afin de redonner un coup de boost à l’industrie de la mode après la crise du Covid, Condé Nast et "Vogue" se lancent dans l’aventure Vogue World en organisant un événement fédérateur sous la forme d’un défilé de mode géant : première étape New York en 2022, puis Londres en 2023. C'est au tour de Paris en juin 2024.

Le 26 février dans l'après-midi, les premières silhouettes féminines pour l'automne-hiver 2024-25 défilent sur les podiums. C'est le premier jour de la Fashion Week parisienne. Dans le même temps, dans un hôtel parisien, Anna Wintour, Chief Content Officer de Condé Nast, annonce qu'après des éditions 2022 à New York et 2023 à Londres, l'édition 2024 du Vogue World sera parisienne.

Date choisie, le 23 juin, lieu, la place Vendôme. Pour la Global Editorial Director de Vogue "ce sera un mélange de défilé de mode, d'animations et de performances et quelques surprises", a indiqué à l'AFP la rédactrice en chef du magazine Vogue. "Il s'agira d'un hommage aux cent ans de mode française, depuis les derniers JO parisiens 1924".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vogue France (@voguefrance)

"Je suis ravie que Vogue World ait trouvé sa troisième maison à Paris. Si Vogue World: New York était une street fair et Vogue World: London une soirée d’ouverture au théâtre, Paris sera un hommage aux Jeux olympiques. Et c'est un rêve de faire de la place Vendôme la maison de Vogue World. Je ne vois pas d'endroit à Paris qui reflète mieux la richesse de l'histoire et le glamour de la ville", a ajouté Anna Wintour.

Plusieurs créateurs de renom participeront à ce rare événement collectif. Parmi eux, les Français Jacquemus, Marine Serre et Olivier Rousteing, directeur artistique de la maison Balmain et Pharrell Williams chez Louis Vuitton, tous présents, lors de la conférence de presse de lancement. "C'est rare que nous soyons comme cela réunit", a souligné Olivier Rousteing.

Anna Wintour, Chief Content Officer de Condé Nast et Global Editorial Director de "Vogue", à Paris, le 26 février 2024. (FRANCOIS GOIZE)

À leur côté, des athlètes français et espoirs olympiques : Enzo Lefort (escrime), Carlota Dudek (breakdance), Erwan Konaté (athlétisme) et Tiavo Randrianisa (taekwondo). Cette édition du Vogue World aura lieu le 23 juin 2024, qui correspond également à la Journée olympique.

Cette soirée marquera aussi le coup d'envoi de la semaine de la haute couture automne-hiver 2024-25, un mois avant les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pharrell Williams, directeur artistique de Louis Vuitton, à Paris, le 26 février 2024. (FRANCOIS GOIZE)

Vogue World: Paris collaborera avec des académies sportives pour les jeunes de Paris et de France pour célébrer dix disciplines sportives différentes (athlétisme, cyclisme, natation, sports équestres, escrime, gymnastique, arts martiaux, tennis, breakdance, football) – dans le cadre du défilé, chaque sport sera associé à un thème de la mode française pour chaque décennie depuis 1924, la dernière fois que Paris a accueilli les Jeux olympiques.

Une chorégraphie supervisée par Parris Goebel

Vogue s'engage à avoir un impact significatif en faisant don d'une partie des recettes nettes de la vente des billets au programme de la billetterie solidaire de Paris 2024 qui est en partenariat avec le Secours populaire, dont la mission est d'offrir aux personnes à faible revenu l'occasion d'assister aux Jeux olympiques et paralympiques.

Anna Wintour et Mark Guiducci, Creative Editorial Director de Vogue, seront accompagnés, entre autres, d'Alexandre Samson, historien et conservateur du Palais Galliera, en tant que conservateur de la mode, et le stylisme sera dirigé par les rédacteurs de mode Carine Roitfeld et Ib Kamara. La direction artistique et la chorégraphie seront supervisées par Parris Goebel, danseuse et chorégraphe néo-zélandaise connue pour son travail avec Rihanna, tel que le spectacle de la mi-temps du Super Bowl, entre autres.