La marque française K-Way célèbre sa formidable renaissance à la Paris Fashion Week

Pendant la Fashion Week féminine automne-hiver 2023-24, la marque, née en 1965, est revenue là ou tout a commencé, au Café de la Paix à Paris

Le rétro est tendance et la marque K-Way - née à Paris, en 1965, au Café de la Paix, un jour de pluie - en est la preuve. C’est en observant les passants traverser la place de l'Opéra dans des vêtements trempés, que l'entrepreneur français Léon-Claude Duhamel a l'idée de créer la première veste compressible, coupe-vent et imperméable. Un classique, fonctionnel et coloré avec son iconique fermeture éclair trois couleurs.



La marque icône des années 80 a connu un gros passage à vide, avant d'être repris en 2004 par le groupe italien BasicNet qui a réussi à lui donner une nouvelle jeunesse : la veste coupe-vent a fait l'objet de nombreuses collaborations en édition limitée avec de grandes maisons de prêt-à-porter, ce qui lui a redonné un souffle plus mode, plus branché et plus luxe. Son vestiaire s'est élargi et se sont ajoutés aux basiques, des doudounes et des blousons, ainsi que des produits incluant des innovations techniques. Et pour encore plus de visibilité, elle défile désormais à la Milan Fashion Week.

Retour au Café de la Paix

La marque était à Paris, le 1er mars. pour renouer avec ses racines lors d'une party intitulée "L'invention" organisée le temps d'une soirée au Café de la Paix, célébrant son retour aux sources dans le lieu où tout a commencé. Une partie de l'espace du rez-de-chaussée du café a été aménagé, avec jeux de lumières et miroirs de l'artiste londonien Ibby Njoya, tandis que résonnait les rythmes du DJ John Talabot.

Touche nostalgie, dès l'entrée un meuble vitrine arborait, dans sa pochette banane, le coupe-vent icônique décliné dans une large palette de couleurs : parme, bleu, orange, vert, jaune, rouge, turquoise... Si certains des participants étaient habillés en K-Way, il n'y avait hélas pas de vêtements présentés, ni même la projection de la collection R&D automne-hiver 2023-24, qui a défilé en janvier à la Milan Fashion Week.

Modèle K-Way en collaboration avec le Café de la Paix à Paris, mars 2023 (Courtesy of K-Way)

On s'attendait également à voir la collaboration avec le Café de la Paix : un modèle en édition limitée réinterprétant la veste compressible classique dans les couleurs emblématiques du café : vert, or et logos imprimés à l'avant et à l'arrière. L'humeur de la soirée n'était qu'à la fête !

Modèle K-Way en collaboration avec le Café de la Paix à Paris, dans son icônique sac banane mars 2023 (Courtesy of K-Way) (Courtesy of K-Way)

Un show milanais avec un souffle parisien

La maison avait préféré revivre son histoire - commencée il y a 58 ans - le 14 janvier à la Milan Fashion Week en apportant un petit coin de Paris en Italie lors de la présentation de sa collection R&D automne-hiver 2023-24.

Elle s'était tenue, en effet, dans une scénographie intégralement décorée des mobiliers - chaises de bistrot tressées blanches et vertes, et tables aux plateaux en marbre bordés d'or - du Café de la Paix, spécialement transposés de Paris à Milan,

Les couleurs du décor du café - crème et vert des chaises, bleu du mobilier - se retrouvaient sur les vêtements accentués par l'emblématique orange du ruban signature, combinés au noir intemporel. Les silhouettes jouant avec la dimension, la longueur et la texture sur les tenues d'hiver - bombers, doudounes et anoraks - variant de l'extra-court à d'exagérées proportions. Les looks combinaient plusieurs couches : base thermorégulatrices, hauts doux et légers aux couleurs vives, pulls-over, monogrammes à motifs, fourrure écologique, surfaces brillantes et mates contrastées. Une allure dynamique, complétée par des foulards et des bérets parisiens, des bottes et des guêtres en caoutchouc mi-hautes ainsi que des sacs à main en Nylon et en satin, des sacs à bandoulière et des étuis.

Une collection dans l'air du temps, avec des matériaux de pointe et des techniques innovantes : des tissus naturels en jacquard coton, du mohair et de la laine mérinos, et d'autres tissus fabriqués avec la technologie Storm System de Loro Piana ou des procédés de production durables comme Amiable né de chutes de Nylon recyclées. La durabilité s'étendant jusqu'au rembourrage intérieur des vestes, en duvet recyclé Molina, sans oublier la performance technique avec le tissu Majocchi Reflective à haute visibilité.