La maison Kenzo se sépare de son duo de créateurs Carol Lim et Humberto Leon

Les deux créateurs présenteront leur dernier défilé le 23 juin dans le cadre de la semaine de la mode masculine à Paris.

Depuis juillet 2011, Humberto Leon et Carol Lim avaient pris la direction artistique de la maison Kenzo. Le tandem a donné un nouveau souffle à la griffe en réveillant l'énergie créative caractéristique des années 70, âge d'or de la maison.

Après huit ans passés aux commandes, les deux créateurs vont quitter leur poste, a annoncé le 14 juin LVMH dans un communiqué. Après un dernier défilé lors de la PFW masculine en juin, le duo quittera Kenzo le 1er juillet "pour se concentrer sur Opening Ceremony, leur propre label basé à New York", est-il précisé.

Diversité et mixité

Kenzo, marque créée en 1970 par le Japonais Kenzo Takada et qui fait partie de LVMH depuis 1993, est célèbre pour ses imprimés foisonnants et son style urbain, qui inspirent son prêt-à-porter féminin comme masculin.

"En 2011, Carol Lim et Humberto Leon furent les premiers directeurs artistiques d'origine américano-asiatique à rejoindre une maison du groupe LVMH. Leur approche radicalement moderne de la mode a apporté un vent de fraîcheur dans toute l'industrie", souligne le numéro un mondial du luxe.

Ils se sont notamment fait connaître pour leurs sweatshirts ornés d'une énorme tête de tigre, inspiration "puisée dans les archives de la maison et qui continue à être célébrée saison après saison". Le duo "a toujours mis en avant la diversité et la mixité qui sont deux valeurs essentielles de la maison Kenzo depuis sa création" et leurs collections "ont inspiré toute une nouvelle génération", a salué Sylvie Colin, directrice générale de Kenzo.

En 2017, la maison Kenzo a réalisé 238 millions d'euros de ventes. Son bénéfice net annuel s'est établi à 43 millions d'euros, faisant plus que doubler en deux ans, selon les comptes déposés par la maison auprès du tribunal de commerce.