La Japonaise Yumi Katsura, créatrice de robes de mariée, est morte à 94 ans

Yumi Katsura a présenté plus de 200 défilés au cours de sa carrière en fusionnant "des traditions artistiques japonaises et la couture internationale"

La créatrice Yumi Katsura, pionnière au Japon pour les robes de mariée et également connue pour avoir offert un vêtement au pape Jean-Paul II, est décédée à l'âge de 94 ans, a annoncé son agence mardi.

Katsura, de son vrai nom Yumi Yuki, a ouvert la première boutique dédiée au mariage du Japon en 1964, après des études à Paris, à une époque où les robes de mariée n'étaient portées que par 3 % des mariées, a déclaré sa société éponyme dans le communiqué annonçant son décès.

Les robes de mariée "sont désormais portées par plus de 90% des mariées, et ses activités ont eu une forte influence sur le style des mariages au-delà de la tenue vestimentaire", a ajouté son agence sur le réseau Instagram.

Un vêtement pour le pape Jean-Paul II

Après ses débuts internationaux lors d'un défilé à New York en 1981, elle a étendu ses activités à plus de 30 pays, dont Rome et Paris, "influençant les mariées non seulement au Japon mais aussi dans le monde entier", a expliqué son agence sur son site Internet.

En 1993, elle a confectionné un vêtement sacerdotal pour le pape Jean-Paul II, dont la confection a pris deux ans, en utilisant le tissage Hakata-ori, une technique utilisée pour fabriquer des kimonos. La même année, le pontife, décédé en 2005, portait la cape et la mitre assortie lors de la Messe de Pâques, diffusée dans le monde entier. "Les larmes ont coulé sur mes joues lorsque j'ai reçu le mot de remerciement du pape", a-t-elle raconté.