La Fashion Week masculine de Londres cultive le multiculturalisme avant de se délocaliser à Milan

La Fashion Week de Londres consacrée aux collections masculines automne-hiver 2020-21, du 4 au 6 janvier 2020, a célébré le multiculturalisme, à quelques semaines du Brexit. En voici quatre exemples.

Paria Farzaneh : m ariage à l'iranienne

Venu assister au défilé de Paria Farzaneh le public s'est retrouvé transporté en Iran pour la célébration d'un mariage, une scène d'autant plus marquante qu'elle est intervenue au lendemain de la mort du général iranien Qassel Soleimani tué par une attaque de drone américain. "Dans ces temps incertains, il est bon d'avoir un moment de célébration", a dit la styliste britannique d'origine iranienne après le show.

Défilé automne-hiver 2020-21 de Paria Farzaneh à la London Fashion Week masculine, 4 janvier 2020 à Londres (JOE MAHER/BFC / GETTY IMAGES EUROPE)

Les femmes sont priées de s'asseoir d'un côté, les hommes de l'autre, pour assister à l'échange des voeux des jeunes mariés, en farsi. Le marié porte une veste à capuche qu'il zippe jusqu'aux yeux. Ni queue-de-pie ni costumes trois pièces pour les invités: cette collection streetwear en collaboration avec Gore-tex est waterproof, respirante et soucieuse de l'environnement. Le polyester et le Nylon viennent de bouteilles en plastique ou de filets de pêche recyclés. Des imprimés fleuris et délicats, signature de la styliste, bordent les manches de parkas kakis ou égaient des capuches d'anoraks.

Grace Wales Bonner, Nicholas Daley : origines britanniques et jamaïcaines

Quoi de mieux qu'un vent soufflant des Caraïbes pour réchauffer l'hiver londonien ? Les jeunes stylistes Grace Wales Bonner et Nicholas Daley ont exploré leurs doubles origines britanniques et jamaïcaines.

Diplômé comme elle de l'école d'arts londonienne Central Saint Martins, Nicholas Daley a lui aussi célébré ses origines jamaïcaines dans une collection dont les références vont du jazz expérimental à l'art abstrait. Comme Wales Bonner, Daley a été marqué par les oeuvres colorées de Frank Bowling, peintre abstrait britannique né au Guyana à qui le musée londonien de la Tate Modern a consacré une rétrospective l'été 2019. Une inspiration qu'on retrouve dans un poncho à capuche multicolore. Les pantalons en tartan bleu ou rouge, emblématiques de l'Ecosse, d'où Nicholas Daley est aussi originaire, se portent avec des baskets Adidas noires customisées aux pieds pour un look néo-bohème.

Edward Crutchley, Stefan Cooke : glam et opulence

C'est une "époque glam" pour le styliste Edward Crutchley, une des étoiles montantes de la mode britannique. Sa collection tourne autour du thème de l'opulence et il n'hésite pas à aller à contre-courant avec en pièce maîtresse un volumineux manteau en vison. Chapeaux triangulaires inspirés par les héréros, peuple de Namibie, épaules empruntant leurs formes aux robes traditionnelles philippines, pantalons de smoking ou chemises hawaïennes aux couleurs psychédéliques, la collection est un extravagant mélange des genres, célébration d'un monde sans frontières.

Défilé automne-hiver 2020-21 d'Edward Crutchley à la London Fashion Week masculine, 4 janvier 2020 à Londres (BEN STANSALL / AFP)

Du côté de Stefan Cooke, les hommes portent des manteaux en tweed à col bateau avec un glamour évoquant les années 1920. La marque créée en 2017 par Jake Burt et Stefan Cooke repousse les frontières entre le féminin et le masculin et propose une silhouette élancée. Le duo a collaboré avec Lee jeans, revisitant vestes et pantalons en jean en y ajoutant clous et rivets, jusqu'à 5.000 par pièce.

Priya Ahluwalia, Bethany Williams : m ode responsable

Beaucoup de stylistes s'attachent à utiliser des matières recyclées ou des techniques respectueuses de l'environnement, comme Priya Ahluwalia, qui redonne vie à des vêtements de seconde main. Bethany Williams double cet engagement d'une approche sociale. Consacrée "Talent émergent" en décembre 2019 lors de la cérémonie annuelle des Fashion awards, récompenses de la mode britannique, la styliste de 30 ans a travaillé avec l'association The Magpie project qui aide mères et enfants sans abri. Manteaux aux manches ultra longues dotées de franges au col, salopettes multimatières: ici le vêtement se porte extra large et les couleurs explosent. La mère de la styliste a elle même tricoté certaines pièces. La collection célèbre l'enfance, la maternité et la famille.